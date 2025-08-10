قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

شاهد.. رامي صبري يتألق فى المنيا ويشعل حماس الجمهور بأحدث أغانيه

رامى صبرى
رامى صبرى
محمد زاهر

أحيا الميجا ستار رامي صبري ، حفل غنائي ضخم بمحافظة المنيا ، ضمن سهرات صيف 2025 ببورتو المنيا ، بحضور تخطي الطاقة الاستيعابية للمكان من آلاف الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

وأشعل رامي، حماس جمهور الحفل بوصلة طربية رومانسية من أغانيه المميزة، التي تألق بها طوال مشواره الفني ، بالإضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "أنا بحبك انت" ، تلبية لرغبات الجمهور ، حيث فوجئ بحفظهم لأغاني الألبوم بالكامل، وخاصة أغاني " أنا بحبك انت" و" كل حاجة فيها حلوة" ،"مستغرب انت"و"بحكيلك عن الايام" التي تصدرت تريند مواقع التواصل الإجتماعي مع إطلاق الألبوم في بداية موسم الصيف وحتي الآن.

كما قدم رامي أغاني الفرصة التانية وكداب وحبيبي الاولاني والحب عيبنا و "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم و"سواح" للعندليب عبد الحليم حافظ.


وكان النجم رامي صبري قد خطف الأنظار عالميا من داخل أستاد القاهرة الدولي باستعراض مبهر لاغنية " إفريقيا .. غنوا معانا" التي إفتتح  بها إطلاق فعاليات مباريات كأس أمم إفريقيا للشباب والمؤهلة لكأس العالم و التى استضافتها مصر.


وتعد أغنية "إفريقيا  .. غنوا معانا" للنجم رامي صبري  مفاجأة مبهجة وحماسية لملايين المتابعين حول العالم لكأس أمم إفريقيا  وتداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمجرد إطلاقها بحفل الافتتاح وهي كلمات تامر حسين ولحن رامي صبري وتوزيع طارق توكل.

رامى صبرى المنيا حفلات

