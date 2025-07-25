رامي جمال يحتفل بالبوم رامي صبري في عيد ميلاده

شارك الفنان رامي جمال جمهوره، مجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلاده الـ41، بالإضافة إلى الاحتفال أيضًا بصدور ألبومه “محسبتهاش”، وألبوم صديقه الفنان رامي صبري، بعنوان “أنا بحبك انت”.

عيد ميلاد رامي جمال

ونشر رامي جمال الصور عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، وظهر برفقه رامي صبري؛ معلقًا:"سنه جديده من عمري بدأت الحمد لله على كل اللي فات وان شاءالله سنين جايه حلوه للكل، ومكانش ينفع يبقي صديقي الغالي النجم رامي صبري منورني وما نحتفلش بنزول ألبومه في عيد ميلادي".

وتفاعل معه جمهورهم: “كل سنة وانت طيب رامووو ودايما في نجاح ونجم كبير ومكسر الدنيا”، "كل سنه وانت في نجاح دائم بلا نهاية"، “الألبوم جامد بجد”، "دايما معانا وفوسطنا وتبسط كل جمهورك يارب"، “كل سنه وانت طيب يا اجمل فنان ودايما مبدع وصوتك قريب لينا”.

ألبومان رامي جمال ورامي صبري

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح ألبومه محسبتهاش يوم 1 يوليو الجاري، وشمل الألبوم 15 أغنية وهما:«تطلب حنية، محسبتهاش، يا جمالك، كأنه مجاش، مش لاقيكي، زي الخطاف، غبت ليه، مالي بس، هات حضن، ما طلعتش جدع، كلام عيب بتحكي، بعدك أذاني، روحي عليك بتنادي، تيجي نرجع، قبلت التحدي».

أما الفنان رامي صبري، قد طرح ألبومه بعنوان «انا بحبك انت» ذلك يوم 17 يوليو الجاري، وشمل 10 أغنيات؛ وهما: «بحكيلك عن الأيام، بياع، العوض على الله، بقلبي معاك، مستغرب انت، فقدت الأمل فيك، كل حاجة فيها حلوة، غلطان، تيجي نتصور».