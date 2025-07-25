قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه حال إيواء طالب اللجوء دون إخطار
سباق أوروبي على ضم إبراهيما كوناتي.. برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ في الصورة
الوسطاء يواصلون التواصل مع إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة
التعليم العالي: 100 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات
بديل وسام أبو علي.. هل يتعاقد الأهلي مع مهاجم الدوري الفرنسي؟
الإسماعيلي يعلن تجديد عقد إبراهيم عبد العال
هل تُحسب صلاة الجمعة جماعة لمن أدرك التشهد الأخير؟.. إليك الحكم بالتفصيل
الأونروا: الإسقاط الجوي للمساعدات في غزة مكلف وخطير ولا يغني عن الإغاثة البرية
الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم
جهود مصرية مكثفة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
خطيب الجامع الأزهر: من علامات غضب الله على الإنسان ضياع عمره فيما لا يفيد
القيادة المركزية الأمريكية: قتلنا قائدا بارزا لداعش في حلب بسوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامي جمال يحتفل بالبوم رامي صبري في عيد ميلاده

رامي جمال
رامي جمال
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان رامي جمال جمهوره، مجموعة صور من الاحتفال بعيد ميلاده الـ41، بالإضافة إلى الاحتفال أيضًا بصدور ألبومه “محسبتهاش”، وألبوم صديقه الفنان رامي صبري، بعنوان “أنا بحبك انت”.

عيد ميلاد رامي جمال

ونشر رامي جمال الصور عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”، وظهر برفقه رامي صبري؛ معلقًا:"سنه جديده من عمري بدأت الحمد لله على كل اللي فات وان شاءالله سنين جايه حلوه للكل، ومكانش ينفع يبقي صديقي الغالي النجم رامي صبري منورني وما نحتفلش بنزول ألبومه في عيد ميلادي".

وتفاعل معه جمهورهم: “كل سنة وانت طيب رامووو ودايما في نجاح ونجم كبير ومكسر الدنيا”، "كل سنه وانت في نجاح دائم بلا نهاية"، “الألبوم جامد بجد”، "دايما معانا وفوسطنا وتبسط كل جمهورك يارب"، “كل سنه وانت طيب يا اجمل فنان ودايما مبدع وصوتك قريب لينا”.

ألبومان رامي جمال ورامي صبري

يذكر أن الفنان رامي جمال طرح ألبومه محسبتهاش يوم 1 يوليو الجاري، وشمل الألبوم 15 أغنية وهما:«تطلب حنية، محسبتهاش، يا جمالك، كأنه مجاش، مش لاقيكي، زي الخطاف، غبت ليه، مالي بس، هات حضن، ما طلعتش جدع، كلام عيب بتحكي، بعدك أذاني، روحي عليك بتنادي، تيجي نرجع، قبلت التحدي».

أما الفنان رامي صبري، قد طرح ألبومه بعنوان «انا بحبك انت» ذلك يوم 17 يوليو الجاري، وشمل 10 أغنيات؛ وهما: «بحكيلك عن الأيام، بياع، العوض على الله، بقلبي معاك، مستغرب انت، فقدت الأمل فيك، كل حاجة فيها حلوة، غلطان، تيجي نتصور».

رامي جمال محسبتهاش رامي صبري بحبك انت عيد ميلاد رامي جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

لحق بأبنائه الـ 6.. وفاة والد ضحايا فاجعة المنيا بمستشفى أسيوط الجامعي

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025

فرصة ذهبية لطلاب علمي علوم.. 74% لكليات الطب بمؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

أرشيفية

موعد حركة تنقلات الشرطة 2025

ابراهيم الكرداني

سكاكين بتقطعني.. إبراهيم الكرداني يعلن إصابته بهذا المرض

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديم

المانجو

أسعار المانجو تفاجئ الجميع اليوم الجمعة| كم يصل سعر الكيلو؟

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 في مصر

امتحانات الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس.. رابط مباشر لبوابة الأزهر الإلكترونية

ترشيحاتنا

شاهندا المغربي

شاهندا المغربي تدير مباراة تحديد المركز الثالث في أمم أفريقيا للسيدات

هوجو إيكيتيكي

هوجو إيكيتيكي يفتح قلبه بعد انضمامه لليفربول: حلم تحقق

الشناوي

إكرامي ينفعل على الهواء بسبب محمد الشناوي

بالصور

أول ظهور لبطلة فيديو الخيانة الزوجية .. بدون خاتم زواجها

ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية
ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية

علاج ثوري لسرطان الثدي.. أخر تطورات توصل إليها العلم تطيل العمر وتمنع تفاقم المرض

أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%
أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%
أدوية جديدة تؤخر نمو ورم سرطان الثدي بنسبة 56%

شئون البيئة بالشرقية يجتمع بالرائدات الريفيات للتصدى لظاهرة السحابة السوداء | صور

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

نشرة المرأة والمنوعات| وفاة 6 أطفال بمبيد حشري في المنيا .. كيف تداهم السكتة القلبية كبار السن

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد