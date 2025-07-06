بعد تصدره التريند.. رامي جمال يوجّه رسالة مؤثرة لجمهوره: الموسيقي متعة مش تعصب

حرص الفنان رامي جمال على توجيه رسالة مؤثرة لجمهوره ومتابعيه وذلك بعد تصدره التريند بألبومه الجديد "محسبتهاش".

وقال رامي جمال عبر حسابه على انستجرام: "شكرًا للجمهور الراقي اللي كان السبب إن الالبوم متصدر الترند في كل مكان، شكرًا للي فاهمين أن الموسيقى متعة مش تعصب".



وأضاف: "شكرًا لكل الصناع المحترمين اللي شاركوني الألبوم، أنا باحب الموسيقي مش بشتغلها وبحترم الجمهور اللي بيكبر معايا جدًا".

واختتم: "في الآخر أتمني اكون قد الثقة وكلامكم الحلو واحب اعرف بعد كذا يوم إيه أقرب الأغاني ليكم ولو هصور أغنية تحبوا تبقي أغنية إيه".

يتعاون الفنان رامي جمال مع الشاعر مصطفى ناصر في ألبومه الجديد "محسبتهاش"، ويستمران في تحقيق نجاحات متتالية سويًا، للمرة الثالثة في أغنية "تيجي نرجع"، التي تم طرحها منذ قليل على يوتيوب.