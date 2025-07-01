للمرة الثالثة.. رامي جمال يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في تيجي نرجع

يتعاون الفنان رامي جمال مع الشاعر مصطفى ناصر في ألبومه الجديد "محسبتهاش"، ويستمران في تحقيق نجاحات متتالية سويًا، للمرة الثالثة في أغنية "تيجي نرجع"، التي تم طرحها منذ قليل على يوتيوب.

ويشهد تعاون رامي جمال ومصطفى ناصر في أغنية "تيجي نرجع" مع العديد من الصناع، على رأسهم الملحن مصطفى العسال، والموزع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، لتخرج أغنية درامية من العيار الثقيل.

أعمال رامي جمال ومصطفى ناصر

حقق رامي جمال ومصطفى ناصر سويًا نجاحًا كبيرًا من قبل، في أغنية "وسط الوشوش" ليكون أول تتر يقدمه رامي في مشواره الفني، بمسلسل "البنون"، وكان من ألحان رامي أيضًا، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة.

وتلاها أغنية أوقات العاطفية والتي تعبر عن الحنين إلى الماضي، تعاون خلالها رامي أيضًا مع الملحن غريب، وكانت الأغنية توزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أغاني مصطفى ناصر

تعاون مصطفى مع العديد من الفنانين خلال الفترة الماضية، منهم: الفنان محمد الشرنوبي في أغنية "أنا بيكي"، والفنان فريد في أغنية "ضاع خيري"، والفنانة هنا يسري في أغنية "موضوعي شاغلك"، والفنانة هند عبد الحليم وعبد الرحمن رشدي في أغنية "صحاب الليل".

كما يستعد لطرح العديد من الأغاني في ألبوم المطرب "أبو" الجديد، والفنان فريد وسميرة سعيد ومحمد الشرنوبي، بالإضافة إلى أنه سيكون له بصمة خاصة مع الفنان أحمد كامل، حيث أن ألبومه الجديد سيكون بتوقيع ناصر كاملًا.