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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ما تحسبهاش.. رامي جمال يطرح برومو ألبومه الجديد

رامي جمال
رامي جمال
سعيد فراج

طرح الفنان رامي جمال، برومو ألبومه الجديد الذي يحمل اسم ما تحيبهاش، وينتظر طرحه في الأول من شهر يوليو المقبل. 

ونشر رامي جمال، برومو ألبومه الجديد «ما تحسبهاش» عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ليشوق جمهوره للألبوم قبل طرحه يوم الثلاثاء 1 يوليو. 

ويضم ألبوم ما تحسبهاش لـ رامي جمال، 15 أغنية هي: (تطلب حنيه، محسبتهاش، يا جمالك، كأنه مجاش، مش لاقيكي، زي الخطاف ( رامي جمال - نوردو )، غبت ليه، مالي بس، هات حضن، ما طلعتش جدع، كلام عيب يتحكي، بعدك أذاني، روحي عليك بتنادي، تيجي نرجع، قبلت التحدي (رامي جمال - حمزة نمرة). 

ألبوم رامي جمال 

حدد الفنان رامي جمال، موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد "محسبتهاش"، والمقرر إصداره في الأول من يوليو المقبل.

ويتعاون رامي جمال فى ألبومه الجديد مع أحمد المالكي، أحمد عبد السلام، وسام عبد المنعم، بلال سرور، أحمد أمين، إيهاب عبد العظيم، سامر أبو طالب، محمد ياسر، كما يشارك رامي جمال نفسه في تلحين بعض أغاني الألبوم. 

أغاني رامي جمال 

يذكر أن رامي جمال طرح أغنية "ولا بفتكرك”، في ديسمبر 2024، وهي ثالث أغاني ألبومه “مش لاقيكي”، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان محمدي، توزيع موسيقي ومهندس صوت أحمد أمين.

وجاءت كلمات الأغنية كالآتي: "بالنسبالي كلامك عني.. اللي أكيد افترا وتجني.. عامل زي النكتة البايخة ماضحكناش.. بالنسبالي رأيك فيا عامل كده زي الأغنية.. اللي بنقفلها من النص ومانعيدهاش.. ولا بفتكرك.. ولا بعاديك.. ولا أصلًا بتكلم عنك من بعديك.. خليك كده بتقل فعيني وعين الناس.. كمل وإوعى تقرب تاني الله يخليك.. ولا في عشرة ما بيننا صاينها.. ولا دي حاجة هاتكسب منها.. كل عمايلك بتأكد لي أنا سيبتك ليه".

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