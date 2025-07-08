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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تجربة موسيقية مليئة بالمشاعر .. نجاح كبير لألبوم "محسبتهاش" لرامي جمال

رامي جمال
رامي جمال
تقى الجيزاوي

حقق النجم رامي جمال نجاحًا لافتًا بألبومه الجديد "محسبتهاش"، والذي أصبح حديث الجمهور في مصر والوطن العربي منذ طرحه، الألبوم يُعد نقلة نوعية في مشوار رامي الفني، حيث قدم فيه مزيجًا موسيقيًا جديدًا ومختلفًا جمع بين الحداثة والطابع الشرقي الأصيل، ما جعله يحظى بإعجاب المستمعين والنقاد على حد سواء.

تميز الألبوم بتنوعه الفني وتعاونه مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين الكبار، ما أضفى عليه غنىً موسيقيًا وكلمات مؤثرة، ويُعد "محسبتهاش" خطوة مهمة في مسيرة رامي جمال، ليس فقط من حيث الانتشار، بل أيضًا من حيث النضج الفني والتجديد في الأسلوب والصوت.

وواصل رامى جمال تألقه الفني ويقدّم لجمهوره تجربة موسيقية مليئة بالمشاعر والتفاصيل الإنسانية، الألبوم جاء متنوعًا بشكل لافت، حيث مزج بين ألوان مختلفة من الأحاسيس، من الحب والرومانسية إلى الحزن والدراما والندم، ما جعله يلامس وجدان المستمعين في مصر والوطن العربي.

رامي جمال لم يكتفِ بتقديم صوت جميل، بل اختار كلمات وألحان تعبر بصدق عن المشاعر اليومية التي يعيشها الناس، فقد تضمّن الألبوم أغاني تحكي عن الحب في أسمى صوره، وأخرى تعبّر عن الندم، مما جعله أقرب للجمهور وأكثر تأثيرًا.

والملفت في "محسبتهاش" هو قدرة رامي على التنوّع دون أن يفقد هويته الفنية، حيث انتقل بين الأنماط الغنائية بسلاسة، بمشاركة مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين الذين أضافوا للألبوم طابعًا خاصًا.

هذا التنوّع في الموضوعات والمشاعر يعكس نضج رامي جمال الفني وحرصه الدائم على تقديم محتوى متجدد يعبّر عن كل حالات الإنسان، وقد حصد الألبوم إشادات واسعة منذ صدوره، وسط توقعات بأن يكون واحدًا من أنجح أعماله الغنائية حتى اليوم.

ما يميز الألبوم هو طابعه الفريد وموسيقاه الجديدة التي تواكب تطورات الذوق العام وتلائم مختلف الفئات العمرية، واستطاع رامي من خلاله أن يُظهر قدراته الفنية المتعددة، سواء في الغناء أو التلحين، مما عزز مكانته كواحد من أبرز نجوم جيله.

من أبرز مفاجآت الألبوم أغنية "قبلت التحدي" التي جمعت بين رامي جمال والفنان حمزة نمرة، هذا التعاون النادر مزج بين صوتين مختلفين في الأسلوب، لكن متقاربين في الإحساس والرسالة، الأغنية تحمل طابعًا تأمليًا إنسانيًا، وتتناول فكرة تخطي الأزمات ومواجهة التحديات بثبات.

حمزة نمرة أضاف بعدًا هادئًا وعميقًا بصوته وأسلوبه المعروف، بينما قدّم رامي أداءً عاطفيًا بأسلوبه الدافئ، هذه الأغنية تجاوزت التوقعات، وكانت من ضمن المراكز الأولى في تريند يوتيوب خلال أقل من 24 ساعة من طرحها، واعتبرها الجمهور واحدة من أفضل الدويتوهات الغنائية لعام 2025.
في مفاجأة أخرى، تعاون رامي جمال مع الفنان التونسي الشاب نوردو في أغنية "زي الخطاف" رامي قدّم الجزء الرومانسي بكلمات قوية وحس موسيقي، بينما أضفى نوردو بصوته ولمساته الشبابية طاقة مغايرة جعلت الأغنية أقرب إلى جمهور جيل جديد من المستمعين.

ألبوم محسبتهاش لرامي صبري

يمثل ألبوم محسبتهاش خطوة نوعية في مسيرة رامي جمال، حيث يبرهن على نضجه الفني وجرأته في التعاون مع أصوات متميزة مثل حمزة نمرة ونوردو.
يُعتبر ألبوم "محسبتهاش" علامة فارقة في مسيرة رامي جمال، حيث قدم فيه مزيجًا من الإحساس، الإبداع، والتجديد، ليؤكد أنه فنان لا يتوقف عن التطور، وقادر على التميز وسط زحام الإنتاجات الفنية إنه ألبوم يستحق الاستماع ويؤكد أن رامي جمال في طريقه لإثبات مكانته بين أبرز نجوم الغناء العربي.

ويضم ألبوم "محسبتهاش" 15 أغنية تنقلت بين الرومانسية والدراما، وشارك في كتابتها وتلحينها مجموعة كبيرة من أبرز صناع الأغنية، فقد تعاون رامي جمال مع هاجر نبيل، أحمد المالكي، محمد النادي، محمد القياتي، بلال سرور، أيمن بهجت قمر، رضا المصري، عليم، حسام سعيد وغيرهم من الشعراء، بينما حملت الألحان توقيعات علي الخواجة، محمد خلف، مصطفى العسال، بلال سرور، فارس فهمي، سامر أبو طالب، ومحمد أنيس.

وتولى التوزيع عدد من الأسماء المميزة، منهم: وسام عبد المنعم، أحمد أمين، محمد ياسر، أنور عمرو، أحمد عبد السلام، ومحمد مغربي، في حين أشرف على الماستر إلهامي دهيمة وأحمد وسام.

رامي جمال أغاني رامي جمال ألبوم رامي جمال الجديد

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