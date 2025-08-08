رامي صبري يحيي حفلا مع روبي في الساحل الشمالي.. 28 أغسطس

يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفل غنائي مع الفنانة روبي، يوم 28 أغسطس، ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي.

بوستر حفل رامي صبري وروبي

أغاني روبي

طرحت الفنانة روبي أحدث أغانيها “ثانيتين” منذ قليل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.

وتأتي الأغنية ضمن خطة النجمة روبي لإطلاق مجموعة من الأغنيات على مدار الصيف وهي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي.

كلمات أغنية ثانيتين

جوه حتة

مش هاقول فين

دخل سحرنا

وخطف العين

طول بعرض

جابني أرض

جريت سألت

الحلو منين؟

قالي نرقص.. قولت طبعا

قربت منه في ثانيتين

قالي يا أسمر.. جسمي قشعر

مبقتش أجمع كلمتين

ورقصنا رقصة

خلتني انسى

عنواني ساكنه انا فين

حبيت في لحظة

والناس ملاحظة

والله خايفة مالعين

ورقصنا رقصة

خلتني انسى

عنواني ساكنة أنا فين

خليني طايرة

يا حبيبي طايرة

للصبح.. معاك.. ومش ماشيين

بعدك إنت

هحب أنا مين؟

واحنا لبعض

حبيبي لايقين

قالي صح

ودي عايزة شرح؟

قولت اللي زيك

بقى كان فين؟

قالي نرقص.. قولت طبعا

قربت منه في ثانيتين

قالي يا أسمر.. جسمي قشعر

مبقتش أجمع كلمتين

وكانت روبي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية بعد إطلاق البوستر الترويجي للأغنية حيث تداوله الجمهور بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعد روبي للتواجد بين جمهورها خلال الفترة القادمة في عدد من الحفلات الغنائية التي تحيها داخل وخارج مصر.

وطرحت روبي مؤخرا أغنية “تاني” مع الفنان أحمد سعد بعد نجاح أغنيتهما السابقة يا ليالي وانتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق تيك توك.

أغاني رامي صبري

طرح الفنان رامي صبري، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب" كليب أغنيته الجديدة"أنا بحبك أنت".

أغنية" أنا بحبك أنت" تشهد تعاون بين رامي صبري كمطرب وملحن للاغنية مع الشاعر أمير طعيمة.

أغنية أنا بحبك أنت، تعد من اغاني البوم رامي صبري الجديد، والمقرر طرحه خلال الشهر الجاري ، ويضم 10 أغنيات متنوعة.

ويتعاون رامي صبري في الالبوم الجديد مع كل من تامر حسين، أمير طعيمة، محمد عاطف، عمرو المصري، مدين، عمرو الخضري، حسام حبيب، طارق توكل، أسامة الهندي، .

وكانت قد انطلقت أولى فعاليات مهرجان مراسي تحت عنوان "ليالي مراسي"، الاحد الماضي ، بمشاركة كل من رامي صبري وبهاء سلطان، علي ان تستمر طيلة اسابيع فصل الصيف.