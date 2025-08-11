تحويل مكتبه إلى فصل دراسي.. نقابة تعليم المنيا تكشف كواليس نقل مدير مدرسة بقرار المحافظ

أصدرت النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، بيانًا توضيحيا حول ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زيارة محافظ المنيا لمدرسة أشروبة الثانوية المشتركة بمركز بني مزار.

ونفت النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، في بيانها ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار بنقل مدير مدرسة أشروبة الثانوية، مؤكدة أن الأمر لا يعدو كونه سوء فهم لتصريحات محافظ المنيا خلال زيارته للمدرسة.

وأوضحت النقابة في بيان لها، أن النقيب العام ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلف الزناتي، تواصل مع المهندس حامد الشريف، أمين صندوق النقابة العامة وأمين النقابة الفرعية بالمنيا، حيث جرى الاتصال المباشر بمدير المدرسة لاستجلاء الحقيقة.

ومن جانبه أوضح مدير المدرسة أن ما أثير حول نقله غير صحيح، مشيراً إلى أن المحافظ اقترح نقل مكتبه إلى مكان أضيق وتحويل مكتبه الحالي إلى فصل دراسي لخدمة الطلاب، دون أي قرارات إدارية تخص منصبه.

ودعت النقابة جميع المعلمين إلى تحري الدقة والتأكد من صحة الأخبار قبل تداولها، وعدم الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي كمصدر وحيد للمعلومات، مؤكدة أنها ستظل السند والداعم لكل معلميها

كان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد وجه خلال جولته الميدانية بمدرسة أشروبة الثانوية المشتركة ببنى مزار، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإصدار كتاب دوري يُعمم على جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، يتضمن تفعيل قرار اللجنة الثلاثية والالتزام التام بلوائح ومعايير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدم مخالفتها باستخدام الفصول الدراسية لغير الأغراض المخصصة لها، باعتبار ذلك مخالفة صريحة للوائح المنظمة.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالضوابط ومراعاة معايير الأبنية التعليمية داخل المدارس، وعدم السماح بتحويل اى فصل دراسى إلا بعد الرجوع إلى هيئة الابنية التعليمية وذلك تخفيفا للكثافة الطلابية داخل الفصول، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرتفعة والأكثر احتياجاً.

مشدداً على أن هذه التوجيهات تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجيدة لجميع الطلاب.

