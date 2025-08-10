محافظ المنيا يوجّه المدارس بعدم تحويل الفصول لغير أغراضها التعليمية

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خلال جولته الميدانية بمدرسة أشروبة الثانوية المشتركة ببنى مزار، وكيل وزارة التربية والتعليم، بإصدار كتاب دوري يُعمم على جميع المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، يتضمن تفعيل قرار اللجنة الثلاثية والالتزام التام بلوائح ومعايير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وعدم مخالفتها باستخدام الفصول الدراسية لغير الأغراض المخصصة لها، باعتبار ذلك مخالفة صريحة للوائح المنظمة.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالضوابط ومراعاة معايير الأبنية التعليمية داخل المدارس، وعدم السماح بتحويل اى فصل دراسى إلا بعد الرجوع إلى هيئة الابنية التعليمية وذلك تخفيفا للكثافة الطلابية داخل الفصول، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرتفعة والأكثر احتياجاً.

مشدداً على أن هذه التوجيهات تأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجيدة لجميع الطلاب.