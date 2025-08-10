قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ المنيا: بتوجيهات الرئيس المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة

ايمن رياض

استكمل اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، جولته الميدانية ، بتفقد فعاليات القوافل الطبية الشاملة ، والتي تنظمها مديرية الصحة لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بالمجان بقرية اشروبة وعزبة المتوكلين وذلك للاطمئنان على توافر كافة الخدمات الصحية وأعمال الكشف الطبي وإجراء التحاليل المختلفة لهم وأعمال التوعية والتثقيف الصحي.

تابع المحافظ، أعمال توقيع الكشف الطبي بالعيادات المختلفة على المواطنين من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين، وصرف العلاج بالمجان، كما التقى بعض المواطنين المترددين واطمأن منهم على الخدمات الطبية المقدمة لهم ، موجهاً الأطقم الطبية ببذل المزيد من الجهد لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم.

أكد المحافظ خلال جولته دعمه الكامل للمبادرات الصحية والقوافل العلاجية  الشاملة التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءتها لاستهداف أكبر عدد ممكن من المواطنين وتغطية المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالقطاع الصحي كأولوية وطنية.

مبادرات صحية وقوافل 

أشار اللواء كدوانى إلى أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة، وذلك بإطلاق الدولة حزمة من المبادرات والقوافل الصحية العاجلة للمواطنين ، بالإضافة إلى تطوير عدد من المستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، ودعم المستشفيات والوحدات الصحية بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة التي ساهمت في التخفيف عن الأهالي وتقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل أفضل.

رافق المحافظ خلال جولته، الدكتورة مروة اسماعيل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، اكرام محمود رئيس مركز بنى مزار .

