محافظ المنيا: المعلم يظل رمزا للعطاء وصانعا للأجيال

أكّد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقديره واعتزازه البالغ بمعلمي المحافظة، للدور المحوري الذي يقومون به في إعداد وتربية النشء، وصناعة أجيال جديدة قادرة على بناء المستقبل، مؤكّدًا أن المعلم سيظل دائمًا رمزًا للعطاء، وصاحب رسالة نبيلة، وصانعًا للأجيال.

ونفى المحافظ ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات من تفسيرات تهدف لافتعال أزمة مع أسرة التعليم بالمنيا، مؤكدًا أن ذلك لم ولن يحدث فى ضوء تقديره لما تقدمه أسرة التعليم من جهود وعطاء متواصل عبر الأجيال.

وشدد المحافظ على أن ما تم خلال الزيارة الأخيرة من توجيهات كان في الأساس للصالح العام، وبما ينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية بكافة مدارس المحافظة، تحقيقًا لمصلحة الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وفي سياق متصل أصدرت النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا، بيانًا هامًا أكدت فيه دعمها الكامل لمعلمي المحافظة، وحرصها على توضيح الحقائق بشأن ما تم تداوله حول زيارة المحافظ لمدرسة أشروبة الثانوية، مشيدة بالجهود التي يبذلها محافظ المنيا للارتقاء بالعملية التعليمية.

