20 محضر لمخالفات صحية والتحفظ على مواد ومنتجات غذائية تالفة في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع امتداد تلك الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال المتعلق بخدمة حيوية ،مشيرا إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف د.أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، د. ماجد سالمان، مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، بتكثيف الحملات على مختلف المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وفي هذا الإطار، نفذ فريق من إدارة مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالواسطى حملة مكبرة شملت المرور على المنشآت الغذائية المختلفة ببندر الواسطي والقرى التابعة للمركز.

أسفرت الحملة عن المرور على 22 منشأة غذائية، وتحرير 20 محضر جنحة صحية، منها 8 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، و12 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، كما تم إعدام نحو 16 كجم من الأغذية الفاسدة والتالفة والمتغيرة في خواصها الطبيعية، حفاظًا على صحة المواطنين.

شارك في تنفيذ الحملة كل من جمعة عبدالمنعم كامل، مراقب أول الأغذية، وعلي حسين شاكر، وحسن محمد حسن، ورمضان رمضان أحمد ، ومحمود سيد يسن، مفتشي الأغذية.