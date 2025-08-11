قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدء حجز شقق الإعلان الأول من مبادرة سكن لكل المصريين 7 غدا.. اعرف الأماكن
أول تعليق من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده
تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة
قرار جمهورى بمد خدمة أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس لمدة عام
إحالة التيك توكر "أم سجدة" للمحاكمة
محافظات

نائب وزير النقل يتفقد مجمع مواقف السيارات الجديد في بني سويف

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اصطحب السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم، اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل ، أثناء تفقد مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور بمدينة بني سويف.

وشارك في الجولة المهندس أحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، المهندس مصطفي شعبان مدير عام المشروعات ، المهندس شافعي ممدوح مدير المشروع، الدكتور محمد طه _المكتب الفني بديوان عام المحافظة ، وبعض المختصين من هيئة الطرق والكباري والاتصالات والكهرباء والمكتب الفني بديوان عام المحافظة.

وتفقد نائبا المحافظ ووزير النقل موقف المراكز "الواسطى وناصر" على طريق بني سويف القاهرة الرزاعي، ويضم ساحة انتظار على 5500م2 تستوعب 150 سيارة، بجانب مجمع خدمي، تم نقله من الموقف القديم بمنطقة النجدة ، وتم إغلاقه بالكامل ، ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تضمنت الجولة تفقد موقف المحافظات و تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 450 سيارة على مساحة إجمالية قدرها 13 ألف متر مربع، والذي تم تشغيله منذ 24 يوليو الماضي ، بعد نقله من موقعه القديم بمنطقة محي الدين.

واستعرض الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لاستدامة تشغيل المشروع ، حيث تم استحداث خطوط سير جديدة ومد بعض الخطوط الحالية ، لربط المجمع بغرب وشرق النيل ، بجانيب البدء في تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية بالموقف ، وعمل بعد التعديلات في مسارات الحركة المرورية ورصف وإعادة تأهيل بعض الوصلات بمحيط المجمع

وتفقد نائب المحافظ يرافقه نائب الوزير غرفة الكاميرات بالمجمع بعد تجهيزها بأحدث التقنيات لمتابعة حركة السيارات داخل الموقف بشكل فوري، وضبط أي ملاحظات ميدانية قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة، وتعد كعنصر رئيسي في إحكام الرقابة وضمان الانضباط، تحت إشراف عناصر مدربة لإدارة ومتابعة التشغيل من داخل الغرفة على مدار الساعة، ورصد أية مخالفات و التعامل الفوري مع أية شكاوى أو ملاحظات تأتي من المواطنين بشأن مستوى الخدمة أو التزام السائقين، وذلك بالتوازي مع تكليف فرق متابعة ميدانية لرصد الأداء بشكل يومي وتذليل أي معوقات أمام انتظام العمل بالمواقف وخطوط سير سيارات السرفيس.

وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات "المحافظ د.محمد هاني غنيم" باستمرار متابعة التزام السائقين بخطوط السير سواء المُستحدثة الجديدة أو تلك التي تم تمديد خطوطها حتى المجمع، وتم تحديدها بعناية لتغطية أكبر عدد من المناطق الحيوية وربطها بالمجمع الجديد بشكل منظم، بما يسهم في سهولة حركة الركاب وتقليل زمن الانتظار، مع الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية لضمان تقديم خدمة منتظمة للمواطنين، بجانب البدء في تلوين واجهات سيارت السرفيس لمنع التلاعب أو التعديل في وجهات خطوط السير ، مع التأكيد على الرقابة المستمرة من إدارة المواقف والمرور لتحقيق الانضباط الكامل داخل وخارج  المجمع.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

بدون تأنيب ضمير.. حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي

أسرع 5 طرق للتخلص من بقايا الحرق على سطح المكواة بدون مجهود

