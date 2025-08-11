نائب وزير النقل يتفقد مجمع مواقف السيارات الجديد في بني سويف

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اصطحب السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم، اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل ، أثناء تفقد مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور بمدينة بني سويف.

وشارك في الجولة المهندس أحمد حسين رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف بالهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، المهندس مصطفي شعبان مدير عام المشروعات ، المهندس شافعي ممدوح مدير المشروع، الدكتور محمد طه _المكتب الفني بديوان عام المحافظة ، وبعض المختصين من هيئة الطرق والكباري والاتصالات والكهرباء والمكتب الفني بديوان عام المحافظة.

وتفقد نائبا المحافظ ووزير النقل موقف المراكز "الواسطى وناصر" على طريق بني سويف القاهرة الرزاعي، ويضم ساحة انتظار على 5500م2 تستوعب 150 سيارة، بجانب مجمع خدمي، تم نقله من الموقف القديم بمنطقة النجدة ، وتم إغلاقه بالكامل ، ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تضمنت الجولة تفقد موقف المحافظات و تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 450 سيارة على مساحة إجمالية قدرها 13 ألف متر مربع، والذي تم تشغيله منذ 24 يوليو الماضي ، بعد نقله من موقعه القديم بمنطقة محي الدين.

واستعرض الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لاستدامة تشغيل المشروع ، حيث تم استحداث خطوط سير جديدة ومد بعض الخطوط الحالية ، لربط المجمع بغرب وشرق النيل ، بجانيب البدء في تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية بالموقف ، وعمل بعد التعديلات في مسارات الحركة المرورية ورصف وإعادة تأهيل بعض الوصلات بمحيط المجمع

وتفقد نائب المحافظ يرافقه نائب الوزير غرفة الكاميرات بالمجمع بعد تجهيزها بأحدث التقنيات لمتابعة حركة السيارات داخل الموقف بشكل فوري، وضبط أي ملاحظات ميدانية قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة، وتعد كعنصر رئيسي في إحكام الرقابة وضمان الانضباط، تحت إشراف عناصر مدربة لإدارة ومتابعة التشغيل من داخل الغرفة على مدار الساعة، ورصد أية مخالفات و التعامل الفوري مع أية شكاوى أو ملاحظات تأتي من المواطنين بشأن مستوى الخدمة أو التزام السائقين، وذلك بالتوازي مع تكليف فرق متابعة ميدانية لرصد الأداء بشكل يومي وتذليل أي معوقات أمام انتظام العمل بالمواقف وخطوط سير سيارات السرفيس.

وأشار نائب المحافظ إلى توجيهات "المحافظ د.محمد هاني غنيم" باستمرار متابعة التزام السائقين بخطوط السير سواء المُستحدثة الجديدة أو تلك التي تم تمديد خطوطها حتى المجمع، وتم تحديدها بعناية لتغطية أكبر عدد من المناطق الحيوية وربطها بالمجمع الجديد بشكل منظم، بما يسهم في سهولة حركة الركاب وتقليل زمن الانتظار، مع الالتزام بالتعريفة المقررة وعدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية لضمان تقديم خدمة منتظمة للمواطنين، بجانب البدء في تلوين واجهات سيارت السرفيس لمنع التلاعب أو التعديل في وجهات خطوط السير ، مع التأكيد على الرقابة المستمرة من إدارة المواقف والمرور لتحقيق الانضباط الكامل داخل وخارج المجمع.