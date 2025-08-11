الأنبا غبريال يستقبل قيادات تعليم بني سويف للتهنئة بصوم السيدة العذراء | صور

استقبل نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف في دير السيدة العذراء ببياض، الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، ومحمد بدر وكيل مديرية التربية والتعليم، وماجد أبو سيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وذلك في إطار التهنئة بمناسبة احتفالات صوم السيدة العذراء، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة من ١ إلى ١٦ مسرى.

وكان نيافة الأنبا كاراس أسقف بنسلڤانيا وديلاوير وميريلاند ووست فرچينيا، صلي ، أمس قداس الأحد الأول من شهر مسرى في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بألينتاون، في بنسلڤانيا، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات منح كاهن الكنيسة القس بيشوي عوض، رتبة القمصية.