بتنفيذ 63%.. محافظ بني سويف يتفقد مستجدات أعمال إنشاء أول مدرسة دولية حكومية بشرق النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مشروع إنشاء المدرسة الدولية الحكومية للغات بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بتكلفة تزيد عن 90 مليون جنيها.

وذلك في حضور أمل الهواري وكيل وزارة الترببة والتعليم، المهندس محمد ياسين طه مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، المهندس أحمد عبد الجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف ، وطارق علي مدير العلاقات العامة بجهاز المدينة.

وخلال الزيارة، تابع المحافظ مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المدرسة الدولية الحكومية بالحي الثالث، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية على مساحة إجمالية 20435 متر مربعاَ “مساحة المبنى 1680م2 ”.

وتضم 42 فصلاً دراسيا في مختلف مراحل التعليم من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي العام ، حيث يجرى حاليا أعمال التشطبيات الداخلية والأسوار ، وقد بلغت نسبة التنفيذ 63%.

وجه المحافظ، بتكثيف العمل ومضاعفة الجهود لسرعة الانتهاء من المشروع إنشاء أول مدرسة دولية حكومية في بني سويف ، والتي تمثل إضافة نوعية ومميزة لمنظومة التعليم بالمحافظة ، والتي تتكامل مع مدارس نوعية ومتميزة تحتضنها بني سويف منذ تولى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،في كافة القطاعات، وخاصة التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي ، حيث حظيت المحافظة بمدارس متميزة منها: المدرسة اليابانية وStem للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا،مياه الشرب والصرف الصحي ومدارس تتبع كيانات صناعية، والتي تمثل روافد لنخبة من الجامعات النوعية والخاصة والحكومية، بهدف تخريج جيل قادر علي مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أهداف التنمية.

من جهته، أضاف "ياسين"، أن المدرسة تتكون من دور أرضي و3 علوي، موزعة بواقع : 6 فصل رياض أطفال، 18 فصل ابتدائي، 9 فصول إعدادي، 9 فصول ثانوي، وملحقات متعددة تشمل غرفة كهرباء ، شبكات، شئون إدارية، سكرتارية، مدير المدرسة، اجتماعات، جیم ، كافتيريا ، دورة مياه إدارة رجال ، دورة مياه بنين، دورة مياه بنات ، دورة مياه إدارة سيدات، 4 أنشطة رياض - صالة متعددة ،2 مدرسين- شبكات ، مكتبة ( ع - ث)- 2 دورة بنين-2 دورة بنات ، تحضير 2 معمل مطور ، 2( مدرسين وشبكات) مجالات ، 2 دورة مياه بنين - 2 دورة مياه بنات، مدرسين ، إشراف وشبكات ، أخصائي وشبكات، كمبيوتر، تربية فنية ، تربية موسيقية، مكتبة، 2 دورة مياه بنين - 2 دورة مياه بنات.

في المقابل، أوضحت "الهواري"، أهمية التوسع في مثل تلك النوعية من المدارس بهدف تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة، مع تقديم مناهج وشهادة البكالوريا الدولية المعتمدة عالميا، حيث يحصل الطالب على شهاده "IG" معتمده داخليا وخارجيا، تحت إشراف الوزارة من خلال تدريس مناهج وفق للمعايير الدولية فى مصر تماثل المناهج التى يتم تدريسها فى نظيرتها الخاصة، وبأقل تكلفة ممكنة وفى المتناول ، حيث تقدم المدارس الحكومية الدولية ثلاثة أنواع من الشهادة الدولية، وهي شهادة الدبلومة الأمريكية والبريطانية والبكالوريا الدولية، والت تشترط الخضوع لشروط القبول وتخطى الاختبارات، فضلا قيامها بتأكيد الهوية المصرية وتدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتربية القومية باللغة الأم وترسيخ الثقافة المصرية.