أخبار بني سويف| المحافظ يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية.. وإزالة 83 مخالفة في أول أيام حملات الموجة الـ27

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:

بنسبة 88.6% .. محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المذكرة المقدمة من أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025/2026، من 232 درجة إلى 231 درجة، وذلك وفقًا لقواعد وكثافات الفصول المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

محافظ بني سويف: إزالة 83 مخالفة في أول أيام حملات الموجة الـ27

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت أمس، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير إدارة الأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" في أول أيام المرحلة الأولى "وصل إلى 83 حالة (42 حالة أملاك دولة + 41 زراعة)، وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

برنامج تدريبي لتأهيل مُعلمّي التربية الخاصة على مهارات التخاطب وتعديل السلوك

تنفذ مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف برنامجاً تدريبيا، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لتأهيل وتدريب معلمي ومعلمات التربية الخاصة على مهارات التخاطب وتعديل السلوك وعمل مقاييس الذكاء لذوي الاعاقة ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المنتصرين للتنمية وذوي الإعاقة.

وتابعت وكيل الوزارة أمل الهواري _جانباً من التدريب الذي يُعقد بقاعة إدارة التدريب بالمديرية _ في حضور : غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب ، عماد فاروق حليم رئيس مجلس أمناء المؤسسة المنتصرين لذوي الإعاقة، تميم الحسيني مدير إدارة التربية الخاصة.