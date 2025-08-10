محافظ بني سويف: إزالة 83 مخالفة في أول أيام حملات الموجة الـ27

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت أمس، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير إدارة الأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" في أول أيام المرحلة الأولى "وصل إلى 83 حالة (42 حالة أملاك دولة + 41 زراعة)، وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وأشار المحافظ إلى تكليفاته بإزالة كافة المتغيرات غير القانونية وأية تعديات على أراض أملاك الدولة والزراعة ، مع التشديد على إزالة التعدي بالكامل وتسويتها بالأرض منعا لتكرار أو معاودة التعدى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية حيال المخالفين سواء من المواطنين المتعدين أو التنفيذيين المقصرين، واستمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتكثيف العمل وزيادة المستهدف من تنفيذ معدلات وحالات الإزالات خلال المرحلة الحالية وكذا المراحل التالية من الموجة الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر “أغسطس، سبتمبر، أكتوبر”، حيث بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الجاري ، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس الجاري إلى 26 سبتمبر المُقبل، وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة بداية من 4 إلى 24 أكتوبر 2025.