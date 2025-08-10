أخبار بني سويف| استلام 284.1 ألف طن قمح بالصوامع.. ودخول 36 مدرسة الخدمة

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:

محافظ بني سويف: استلام 284.1 ألف طن قمح بالصوامع والشون

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في منظومة توريد الأقماح المحلية بالمواقع التي حددتها وزارة التموين للاستلام بعد اقتصار أعمال التوريد على مجمع صوامع سدس بمركز ببا، حيث تم غلق جميع المواقع الأخرى بعد امتلاء سعاتها التخزينية وتخطي المستهدف،مع قرب الإعلان عن انتهاء الموسم منتصف أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي، حيث وصل إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام والتخزين بالصوامع والشون "منذ بداية الموسم وحتى الآن" إلى 284 ألفًا و102 طن قمح.

دخول 36 مدرسة الخدمة.. تفاصيل اجتماع محافظ بني سويف مع مدير هيئة الأبنية التعليمية

تسعى الدولة للنهوض بالتعليم في كل المحافظات وتركز على تطوير البنية التحتية وبناء المدارس وزيادة عدد الفصول..وقد كان لمحافظة بني سويف نصيبًا من هذا التطوير ..

مشروعات الخطة الاستثمارية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاع التعليم،والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ، وذلك في إطار خطة الدولة الخدمية والتنموية، وضمن جهود المحافظة للدفع بالمشروعات الخدمية الحيوية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين في مختلف القطاعات، حيث يعد التعليم في مقدمة القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال لقائه "أمس"المهندس محمد ياسين طه مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببني سويف ، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية " إنشاءات" والجاري تنفيذها ، حيث تم تسليم 19 مشروعًا بعدد 280 فصلاً دراسياً بقيمة إجمالية زادت عن 226.3 مليون جنيه، فيما يجرى العمل "حاليا " في 79 مشروعاً بعدد 1244 فصلاً دراسياً بقيمة 1 مليار و284 مليونًا و83 ألف جنيه، حيث من المقرر الانتهاء من 36 مدرسة تضيف 549 فصلاً بتكلفة 473.1 مليون جنيه، ودخولها الخدمة العام الدراسي المقبل 2025/2026.

وكيل وزارة أوقاف بني سويف: المساجد مسئولية عظيمة ولن تُترك دون رقابة

أكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة تفتيشية شاملة على مستوى المحافظة، تستهدف تعزيز الانضباط، ودعم المتميزين، وتصحيح المسار في أي موقع يشهد تراجعًا أو إخلالًا بالمسؤولية.

جاء ذلك في إطار جولته الميدانية علي مساجد مركز بني سويف ضمن توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفي سياق الحرص المستمر على رفع كفاءة العمل الدعوي والرقابي داخل المساجد، قام بجولة ميدانية مفاجئة بعدد من مساجد إدارة أوقاف المركز، شملت قرية بني هارون وعزبة فوزي ومواقع أخرى