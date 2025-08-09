محافظ بني سويف: استلام 284.1 ألف طن قمح بالصوامع والشون

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في منظومة توريد الأقماح المحلية بالمواقع التي حددتها وزارة التموين للاستلام بعد اقتصار أعمال التوريد على مجمع صوامع سدس بمركز ببا، حيث تم غلق جميع المواقع الأخرى بعد امتلاء سعاتها التخزينية وتخطي المستهدف،مع قرب الإعلان عن انتهاء الموسم منتصف أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي، حيث وصل إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام والتخزين بالصوامع والشون "منذ بداية الموسم وحتى الآن" إلى 284 ألف و102 طن قمح.

وأوضح "عبد الرحمن" أن قرار الوزارة بقصر أعمال التوريد على صومعة سدس، وغلق باقي المواقع، جاء بعد توريد كميات أعلى من المستهدف قبل انتهاء الموسم وتحقيق المستهدف، بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة "تدريجياُ"والمقررة يومياً من الأقماح المحلية هذا الموسم.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء أيضا بعد امتلاء السعات التخزينية بباقي المواقع ،وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بالموانئ والصوامع والمطاحن التموينية، ولتوفير أرصدة استراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن.