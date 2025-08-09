قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
السلطات الإيرانية تلقي القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي
الدول العربية والإسلامية:خطة إسرائيل للسيطرة على غزة انتهاك صارخ ومحاولةً لفرض أمر واقع
مصر تضيف 2000 ميجاوات طاقة متجددة للشبكة القومية وتتفوق على دول أوروبية
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يواجه الفائز من «إيجل نوار» البورندي و«أساس» الجيبوتي
وزير خارجية تركيا: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع مصر لـ 15مليار دولار
وزير الخارجية: مصر حريصة على تقديم الدعم للشركات والاستثمارات التركية
موجة غضب.. شخص يتجول بسيارة فارهة داخل الجامع الأموي بدمشق.. فيديو
محافظات

محافظ بني سويف: استلام 284.1 ألف طن قمح بالصوامع والشون

بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في منظومة توريد الأقماح المحلية بالمواقع التي حددتها وزارة التموين للاستلام بعد اقتصار أعمال التوريد على مجمع صوامع سدس بمركز ببا، حيث تم غلق جميع المواقع الأخرى بعد امتلاء سعاتها التخزينية وتخطي المستهدف،مع قرب الإعلان عن انتهاء الموسم منتصف أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الذي أعده المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بشأن سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي، حيث وصل  إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام والتخزين بالصوامع والشون "منذ بداية الموسم وحتى الآن" إلى 284 ألف و102 طن قمح.

وأوضح "عبد الرحمن" أن قرار الوزارة بقصر أعمال التوريد على صومعة سدس، وغلق باقي المواقع، جاء بعد توريد كميات أعلى من المستهدف قبل انتهاء الموسم وتحقيق المستهدف، بالإضافة إلى انخفاض الكميات الموردة "تدريجياُ"والمقررة يومياً من الأقماح المحلية هذا الموسم.

وأضاف أن هذا الإجراء جاء أيضا بعد امتلاء السعات التخزينية بباقي المواقع ،وبناءً على موقف أرصدة القمح المستوردة المتاحة للطحن بالموانئ والصوامع والمطاحن التموينية، ولتوفير أرصدة استراتيجية من الأقماح بتلك المطاحن.

بني سويف القمح تموين بني سويف

