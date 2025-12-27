قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
أخبار العالم

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره النيجيري لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره النيجيري لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره النيجيري لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي اليوم السبت، بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ويوسف توجار، وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية. 

تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد عبد العاطي عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر ونيجيريا، والزخم المتنامي الذي تشهده في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشدداً على دعم مصر الكامل للجهود الرامية للقضاء على التنظيمات الإرهابية في وسط وغرب أفريقيا والتي تستهدف المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى مواصلة مصر بناء قدرات وكوادر المؤسسات الأفريقية الوطنية لمكافحة الإرهاب وتحقق التنمية الشاملة.

من جانبه، أشاد الوزير النيجيري بالدور المصري في دعم الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب، والمقاربة الشاملة التي تتبناها مصر في مواجهة هذه الآفة، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما استعرض عبد العاطي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى ترتيبات المرحلة الثانية من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مشددًا على رفض مصر لأي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة في الضفة الغربية.

وندد باستمرار التوسع الاستيطاني وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد وهجمات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، فضلًا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والبدء في مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، أكد الوزيران الرفض الكامل للإجراءات الأحادية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بما يُسمّى أرض الصومال، مؤكدين دعم وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية واعتبار الإجراءات الأحادية الاسرائيلية مخالفة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوسف توجار وزير خارجية جمهورية نيجيريا القضايا الإقليمية الدور المصري

