دخول 36 مدرسة الخدمة..تفاصيل اجتماع محافظ بني سويف مع مدير هيئة الأبنية التعليمية

تسعى الدولة للنهوض بالتعليم في كل المحافظات وتركز على تطوير البنية التحتية وبناء المدارس وزيادة عدد الفصول..وقد كان لمحافظة بني سويف نصيبا من هذا التطوير ..

مشروعات الخطة الاستثمارية

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بقطاع التعليم،والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية ، وذلك في إطار خطة الدولة الخدمية والتنموية، وضمن جهود المحافظة للدفع بالمشروعات الخدمية الحيوية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين في مختلف القطاعات، حيث يعد التعليم في مقدمة القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال لقائه "أمس"المهندس محمد ياسين طه مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ببني سويف ، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية " إنشاءات" والجاري تنفيذها ، حيث تم تسليم 19 مشروعا بعدد 280 فصلاً دراسياً بقيمة إجمالية زادت عن 226.3 مليون جنيهاً ، فيما يجرى العمل "حاليا " في 79 مشروعاً بعدد 1244 فصلاً دراسياً بقيمة 1 مليار و284 مليون و83 ألف جنيها ، حيث من المقرر الانتهاء من 36 مدرسة تضيف 549 فصلاً بتكلفة 473.1 مليون جنيهاً ،ودخولها الخدمة العام الدراسي المقبل 2025/2026.

تسليم 19 مشروعاً "مدرسة

وأوضح "ياسين" أنه تم تسليم 19 مشروعاً "مدرسة"مابين(إنشاء جديد ،إحلال كلي أوجزئي ، توسعة ، تعلية) _منذ 1 يوليو 2024 وحتى تاريخه_ بواقع 2 مدرسة بمركز الفش (مدرسة اقفهص الاعدادية المشتركة ، اقفهص 2 الابتدائية المشتركة )و5 مدارس في الوسطى (الشهيد محمود حسن الاعدادية بنين ، محمد عثمان جلال الابتدائية المشتركة 1و2 ،عزبة الاسكندراني تعليم اساسي ، كفر ابجيج للتعليم الاساسي ، ابويط الجديدة تعليم أساسي)و2 مدرسة في اهناسيا (الشهيد عبد التواب محمد عبد التواب الابتدائية ،اهناسيا الرسمية لغات )و2مدرسة في ببا ( الشهيد محمد حسين محمد عبد المنعم الفنية بنات غياضة تعليم أساسي)و6 مدارس في مركز ومدينة بني سويف(ابشنا المجمعة الابتدائية (1) المشتركة، بياض العرب الابتدائية بنين ،الشهيد محمد أنور السادات الإعدادية بنين ، الشهيد البدري عبد التواب سعد ع بنين ، الشعب بالأوقاف للتعليم الأساسي ،الشهيد جمال محمد سعيد للتعليم الأساسي) ، و2 مدرسة في مركز سمسطا (الشهيد مجند عمر عبد الهادي فتحي الابتدائية ، أبو عبيدة بن الجراح الثانوية).

جاري العمل في 79 مشروعاً

ويجرى حاليا العمل في 79 مشروعاً وتشمل ( 12 مدرسة إنشاء جديد، 34 مدرسة توسع وتعلية ، 8 مدارس إحلال كلي ، 25 مدرسة إحلال جزئي ) بواقع 14 مدرسة في الواسطى(الشهيد رقيب أول شرطة محمد سعد " الثورة ب" ،الشهيد خليفة محمد عبد المنعم ،الشهيد على عبد اللطيف أبو بكر ،الديابية ب الجديده الواسطي ،الشهيد إكرام الناجى ،افوه ع المشتركة الواسطي ،الشهيد طلعت عبد الستار الابتدائية، افوه ب الجديدة الواسطي ،بنى سليمان البحرية ب الواسطي ، الحومة الجديده ت.أ ،ميهوب الديب ت.ا الواسطي ،قمن العروس ب بنات الواسطي ،الشهيد محمد صفا عبد الجواد ب ،مصطفى الوكيل الثانوية ) و6 مدارس بناصر (الزيتون ت.أ ،الغرقد ت.أ ،على سعيد الابتدائية ،هشام الحميلى الإعدادية ث ،الحمام الابتدائية ،جابر جاد الإعدادية الثانوية ،بجانب مشروع الإحلال الكلي لإدارة تعليم ناصر و12 مدرسة في مركز ومدينة بني سويف(إبشنا الثانوية العامة ،الشهيد العقيد مالك مهران امام ت.أ ،الحي الثالث مجاورة خامسة ،الشروق الرسمية لغات ،الشيخ على ت.أ ،الدوالطة ب ،بليفيا ،الدولية للغات ،باروط الابتدائية المشتركة1 ،عزبة الحماوي ت.أ ،بنى بخيت ت.أ ،سعداوي عبد الغنى ع ، بجانب مشروع توسع مديرية التربية والتعليم ) و2 مدرسة في مركز ببا (الشهداء ت.أ بنات ،قمبش للتعليم الأساسي ) و5 مدارس في اهناسيا (الشهيد أحمد عبد العظيم بهيج ،الشهيد محمد أحمد بكري "الشيخ حرب" ،سيد خميس أحمد حسن بالبهسمون تعليم أساسي ،2 قاي الابتدائية المجمعة ،الشهيد يونس محمد الإعدادية المشتركة).

وكذلك 7 مدارس في سمسطا (عزبةالصعايدة ب المشتركة ،الكوم الأحمر ت.أ،مازوره ت.أ ،العساكرةع المشتركة،نزلة الديب الابتدائية المشتركة ،جابربن حيان الابتدائية بالعساكرة ) ، و31 مدرسة في الفشن (1دلهانس الابتدائية ، كوم الرمل ب ،الجمهود ت.أ ،دلهانس ب 2 ،الحرية 3 ت.أ ،بنى منين ع ،البدوى ت.أ الفشن ،البرقى اعدادى ثانوى ،بنى منين ب ،مصطفى على مصطفى ت.أ ، صلاح الدين الأيوبي ،عبد الله بن الزبير ت.أ ،تلت الابتدائية ،سالم البحيرى ت.أ ،طلات.أ الفشن ،دلهاانس ع ، بنى صالح الابتدائية ،نزلة البرقي الابتدائية ،صفط النور ت.أ ،دير الحديد ت. أ ،عزبة أحمد عمرو ت.أ ،الشهيد مجند شرطة محمد أحمد على صبرة،كفر درويش ع ،القضابى ت.أ ،الفنت ث ع "أحمد زويل"،نزلة حنا ت.أ ،الفنت الفنية ث بنات ،جزيرة الوكيلية ب ،النزهة الابتدائية المشتركة ،اقفهص الابتدائية المشتركة ،زرابي الحيبة تعليم أساسي ).

دخول 36 مدرسة الخدمة

وأفاد مدير الأبنية التعليمية أنه مع بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026 ، سوف تدخل 36 مدرسة الخدمة (31 من 79 جار العمل بها + 5 مدارس متبقية من الــ 19 مدرسة التي تم تسليمها ) ، بواقع 13 مدرسة في الفشن (البرقى إعدادى ثانوى، كوم الرمل الابتدائية،الجمهود تعليم أساسى ،دلهانس الابتدائية 2 ، بنى منين الإعدادية ، بنى منين الابتدائية ،مصطفى على مصطفى تعليم أساسى ، صلاح الدين الأيوبى تعليم أساسى،بنى صالح الابتدائية ، الفنت الثانوية العامة "أحمد زويل "نزلة حنا تعليم أساسى ، دلهانس الابتدائية 1، عبد الله بن الزبير ت .أ ) و8 مدارس بالواسطى (الديابية الابتدائية الجديدة، افوه الابتدائية الجديدة ، افوه الإعدادية المشتركة ،الشهيد على عبد اللطيف أبو بكر ب، الشهيد إكرام الناجى ت . أ ،ميهوب الديب ت. أ، قمن العروس ب بنات، الشهيد محمد صفا عبد الجواد ب ).

بالإضافة إلى 3 مدارس في اهناسيا (الشهيد عبد التواب محمد عبد التواب الابتدائية، اهناسيا الرسمية لغات ، الشهيد أحمد عبد العظيم بهيج تعليم اساسى) و2 مدرسة في ببا (غياضة الغربية للتعليم الأساسى ، الشهداء تعليم أساسى بنات ) و4 مدارس في بني سويف (ابشنا الثانوية العامة، الشهيد البدرى عبد التواب سعد الإعدادية بنين، الشهيد العقيد مالك مهران إمام تعليم أساسى ، الدوالطة الابتدائية )و4 مدارس في سمسطا (أبو عبيدة بن الجراح الثانوية ، الكوم الأحمر تعليم أساسى ، العساكرة الإعدادية المشتركة ، عزبة الصعايدة ب المشتركة ) ، فضلاً عن 2 مدرسة في ناصر (الحمام الابتدائية ، الزيتون للتعليم الأساسى ).



