محافظ بني سويف: فحص وتوفير العلاج لـ 1000حالة في 7 تخصصات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدى يومي الأربعاء والخميس 6 و7 أغسطس الجاري، بقرية الدير مركز اهناسيا، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، عظام) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1085مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، كما تم إجراء 51 تحليل دم، و54 تحليل طفيليات، و9 حالات أشعة عادية، و101موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى تحويل 3 حالات لعمل تقارير طبية للعلاج على نفقة الدولة، تحويل عدد 2 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج.

كما تضمنت القافلة ندوات للتثقيف الصحي حضرها 160 مواطنًا تناولت موضوعات عن الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، وتم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 298 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات المقدمة من القافلة إلى 3199خدمة.

تجدر الإشارة إلى الدعم النوعي الذي تحظى به تلك القوافل من الوزارة، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور ياسر خيري منسـق القوافل العلاجية بالمديرية والدكتور محمد خلف مسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد عجمي مسئول إعداد وتجهيز العيادات.