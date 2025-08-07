قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

اعتماد 850 مليون جنيه للخطة الاستثمارية في بني سويف

ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية تضافر كافة الجهود للبدء في تنفيذ مشروعات الخطة وفق برنامجها الزمني ، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات ،ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالتوقيتات المُحددة لإنهاء تلك المشروعات،مع إعداد تقارير بما يتم تنفيذه،ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة
 

 

جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد" اليوم"بحضور: بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتيرالعام"أمين المجلس"،العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ،لمياءالعربي"مقررة المجلس التنفيذي"مدير إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات، محمد عبد اللطيف مدير عام الإدارة العامة للإستراتيجية بالمحافظة  وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة

 

وخلال الاجتماع تم مناقشة الموقف المالي والتنفيذي و اعتماد مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025/2026، بإجمالي يزيد عن 850 مليون جنيها من بنك الاستثمار القومي،للصرف على بنود وأنشطة الخطة التي تشتمل 6 قطاعات رئيسية(الطرق والنقل،تحسين البيئة، الإدارة المحلية والدعم الفني ، تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية ، التنمية الحضرية والريفية ، التنمية الاقتصادية )

 

كما تم مناقشة تقرير المتابعة_ الذي أعده وعرضه مدير الإدارة العامةللإستراتيجية بالديوان العام _عن مجمل الجهود والمشروعات والأعمال التي تم تنفيذها ضمن خطة عام 2024/2025، حيث تمت الإشارة إلى نجاح المحافظة في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي بنسبة إنجاز بلغت 115% من المستهدف مع بداية العام، بإجمالي اعتمادات مالية  750 مليون جنيه، أُضيف إليها 112 مليون جنيه كاعتماد إضافي، بجانب 31 مليون جنيه تمويلاً ذاتيًا من المحافظة،ليصل إجمالي كافة الاعتمادات والتمويل إلى 893مليون جنيهًا.

 

حيث تم خلال الخطة الماضية رصف وتبليط العديد من الطرق والشوارع وتركيب أعمدة إنارة وتوصيل وتركيب كابلات وكشافات إنارة وإنشاء محطات لتوليد الطاقة الشمسية،وتطوير العديد من المباني الإدارية ، وتوفير أجهزة ومعدات مكتبية وأثاث، وإنشاء كباري على ترع ومصارف وتغطية ترع داخل كتل سكنية ،وبناء حوائط ساندة على المجاري المائية ،بجانب دعم الوحدات المحلية والمرور والحماية المدنية بسيارات إطفاء ودراجات نارية وأوناش وغيرها من مهمات المرور والحماية، فضلا عن توريد معدات وسيارات نظافة ورفع كفاءة بعض المجازر وتطوير المشاتل ، بخلاف استمرار العمل  ببعض المشروعات  الجاري تنفيذها

بني سويف مدينة بني سويف الفشن

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون

فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة

طريقة عمل البابريكا المدخنة

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

