وكيل وزارة أوقاف بني سويف يجري جولة تفتيشية مفاجئة على المساجد

أجرى الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف جولة تفتيشية مفاجئة على عدد من مساجد بندر بني سويف، تابع خلالها انتظام العمل بالمساجد، والتزام الأئمة والعاملين بالتعليمات الدعوية والإدارية الصادرة من الوزارة.

وأكد فضيلته أن المسجد ليس فقط مكانًا للصلاة، بل هو منارة للعلم والإصلاح والتوعية، وأن أداء الأمانة فيه فريضة لا تقبل التهاون، مشددًا على أن الوزارة عازمة على مواجهة أي تقصير، حفاظًا على قدسية المسجد ودوره الحيوي في بناء الإنسان والمجتمع.

وشدد الدكتور عاصم قبيصي على أهمية الحفاظ على نظافة المساجد وجاهزيتها الدائمة لاستقبال المصلين، والالتزام بالوقت المحدد للصلوات وخطب الجمعة، وتفعيل دور المسجد في نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن الأئمة هم القدوة في مواقعهم، وصورة الوزارة أمام جمهور المصلين.

واختتم وكيل الوزارة جولته بتوجيه كلمة للأئمة والعاملين قال فيها:

"كونوا كما أراد الله لكم، دعاة للخير، روادًا للإصلاح، أُمناء على بيوت الله، فأنتم تحملون أمانة عظيمة، والمسؤولية مشتركة، ولن نتهاون مع أي تهاون أو إهمال".