قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل وزارة أوقاف بني سويف يجري جولة تفتيشية مفاجئة على المساجد

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف
وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

 أجرى الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة أوقاف بني سويف جولة تفتيشية مفاجئة على عدد من مساجد بندر بني سويف، تابع خلالها انتظام العمل بالمساجد، والتزام الأئمة والعاملين بالتعليمات الدعوية والإدارية الصادرة من الوزارة.

وأكد فضيلته أن المسجد ليس فقط مكانًا للصلاة، بل هو منارة للعلم والإصلاح والتوعية، وأن أداء الأمانة فيه فريضة لا تقبل التهاون، مشددًا على أن الوزارة عازمة على مواجهة أي تقصير، حفاظًا على قدسية المسجد ودوره الحيوي في بناء الإنسان والمجتمع.

وشدد الدكتور عاصم قبيصي على أهمية الحفاظ على نظافة المساجد وجاهزيتها الدائمة لاستقبال المصلين، والالتزام بالوقت المحدد للصلوات وخطب الجمعة، وتفعيل دور المسجد في نشر الوسطية ومواجهة الفكر المتطرف، مشيرًا إلى أن الأئمة هم القدوة في مواقعهم، وصورة الوزارة أمام جمهور المصلين.

واختتم وكيل الوزارة جولته بتوجيه كلمة للأئمة والعاملين قال فيها:

"كونوا كما أراد الله لكم، دعاة للخير، روادًا للإصلاح، أُمناء على بيوت الله، فأنتم تحملون أمانة عظيمة، والمسؤولية مشتركة، ولن نتهاون مع أي تهاون أو إهمال".

بني سويف أوقاف بني سويف بندر بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم

عقود معفية من قانون الإيجار القديم.. هل أنت منهم؟

الرائد أحمد حافظ رئيس مباحث مركز الشهداء بالمنوفية

بعد وفاته في حادث.. السوشيال ميديا تتحول لسرادق عزاء في وداع رئيس مباحث الشهداء

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

ترشيحاتنا

بيومي فؤاد

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

اليانسون

مش بس علاج البطن .. فوائد لا تعرفها عن اليانسون

زيت شجرة الشاي

طرد الحشرات وعلاج قشرة الرأس.. ضع قطرات من هذا الزيت وستحصل على نتائج مذهلة

بالصور

نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة

أنغام
أنغام
أنغام

تؤثر على القلب.. احذروا الاستخدام العشوائي لأقراص الأوميجا 3

مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك
مخاطر الإفراط في تناول الأوميجا 3 زيت السمك

بطولة بيومي فؤاد.. طرح الفيلم السعودي قشموع بالسينمات

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

بعد نقله للمستشفى .. أعراض وأسباب مرض محمد منير

محمد منير
محمد منير
محمد منير

فيديو

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد