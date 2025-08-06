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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حزمة توجيهات للمسؤولين.. كواليس لقاء محافظ بني سويف مع المواطنين

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

ــ تكليف لإدارة المتابعة بالديوان العام بتكثيف المرور الميداني لمتابعة الحالة العامة للنظافة  بالقرى والمراكز  

ــــ  توجيهات لوكيل وزارة الزراعة بتسريع إجراءات صرف الدفعة الثانية من أسمدة زراعات الموسم الصيفي

ــــ  تكليف لمسؤولى قطاع الري بإزالة أية مخالفات على المجاري المائية والتنسيق مع الوحدات المحلية في هذا الشـأن

ـــ إعانة "عاجلة"من المحافظة وأخرى "منتظمة على دفعات"من التضامن.. لحالتين إنسانيتين  من  الأولى بالرعاية


 

يواصل الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد اللقاء المفتوح بالمواطنين بصفة أسبوعية، لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن. 
 

بدأ المحافظ اللقاء ببحث شكوى تقدم بها أحد المزارعين بقرية الزيتون بمركز ناصر، يتضرر فيها من تأخر صرف الدفعة  الثانية من الأسمدة لزراعات الموسم الصيفي،حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الزاعة بسرعة اتخاذ الإجرءات اللازمة  حيال الشكوى ، والذي أفاد بصرف الدفعة الأولى من الأسمدة ، وسيتم التنسيق والتواصل مع الوزارة لتسريع الإجراءات على أن يتم الصرف خلال الايام القليلة المُقبلة ، وكلف المحافظ إدارة خدمة المواطنين بالتواصل مع الشاكي  لمتابعة الإجراءات والتأكد من صرف الدفعة الثانية  . 

وفيما يتعلق بشكوى بعض الأهالي من عدم تمهيد طريق حاجر بني سليمان/ العقاد ، وضعف الإنارة العامة على الطريق ، فضلا عن تراكم قمامة بجوار مركز الشباب، حيث كلف  المحافظ لجان وفرق المتابعة الميدانية بالإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة ، بتكثيف الزيارات والمرور المفاجئ وفي أي وقت من اليوم" صباحي أو مسائي" لمتابعة حالة النظافة العامة بالشوارع والقرى  على مستوى المراكز ، وإعداد تقارير مصورة بالوضع القائم على الطبيعة لاتخاذ ما يلزم من إجراء نحو  المقصرين من التنفيذيين في رفع القمامة. 

كما كلف المحافظ رؤساء القرى بتخصيص مكان أو موقع كنقطة تجميع للقمامة والتنسيق بين الأهالي والمجلس القروي  لإرسال سيارات جمع ونقل القمامة أولاً باول، بالإضافة إلى توجيهات للوحدة المحلية باتخاذ اللازم نحو إنارة الطريق المذكور وبحسب التعليمات وضوابط الترشيد ، فيما أكد مدير الطرق أن الطريق  من الطرق الصغيرة ولا توجد عليه كثافة مرورية عالية. 

وبالنسبة لشكوى تقدم به مواطن من قرية العساكرة بمركز سمسطا من قيام أحد أهالي القرية بتوصيل ماسورة صرف صحي خاصة بمنزله على مجرى مائي، كلف المحافظ الري والوحدة المحلية ببحث الشكوى  على الطبيعة واتخاذ ما يلزم حيال أية مخالفات ، وقد أوضحت مديرية الري أنه قد سبق معاينة المجرى المائي محل الشكوى " وتبين أنها مسقى خاص وليست ترعة" ، في حين أفاد رئيس المدينة أنه تتم المتابعة المستمرة لأي شكاوي في هذا الجانب ويتم تحرير المحاضر اللازمة بشأن أي مخالفة يتم رصدها

تضمن اللقاء صرف إعانةعاجلة " قررها المحافظ لأرملة "تقيم بحي الجزيرة بمدينة بني سويف وتعول 3 أبناء في مراحل التعليم"،بجانب مساعدة منتظمة على دفعات "لمدة  6 أشهر"من التضامن الاجتماعي، فضلا عن تكليف التضامن بالتنسيق مع المجتمع المدني من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية لعمل مشروع صغير يدر دخلا للأسرة ، علاوة على تكليف رئيس المدينة بدراسة طلب السيدة بإمكانية توفير سكن لها بوحدات الإيواء العاجل ، للتيسير على أسرتها  التي تسكن بإيجار شهري 850 جنيها

وفي نفس السياق ، قرر المحافظ صرف إعانةعاجلة  لسيدة من المعصرة بمركز الواسطى ، بجانب مساعدة منتظمة على دفعات "لمدة  6 أشهر"من التضامن الاجتماعي، مراعاة لظروف أسرتها ومرض زوجها المُصاب بمرض الذئبة الحمراء ويحتاج لتكاليف علاج وأدوية، فضلا عن تكليف إدارة  خدمة المواطنين بالتواصل مع الأسرة لمتابعة انتظام صرف أدوية الزوج الذي يُعالج على نفقة الدولة



 

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