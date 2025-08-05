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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد عددا من لجان انتخابات الشيوخ بمركزي ببا والفشن

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غُنيم محافظ بني سويف عددا من المقار واللجان الانتخابية بمركزي ببا والفشن ،للاطمئنان على سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025"في يومها الثاني والأخير"، والتي انطلقت في الساعة التاسعة من صباح اليوم ،حيث يزيد عدد الناخبين بالمحافظة عن  2مليون ناخبا وناخبة  موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مركز انتخابي.      

رافق المحافظ خلال الجولة كل من:اللواء سامي علام السكرتير العام  المساعد، محمد بكري رئيس  الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، علي حماد  رئيس  الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن.

اطمأن المحافظ"خلال جولته"_التي شملت لجان مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية ، مدرسة أبسوج الابتدائية المشتركة _على الإجراءات المنفذة لتوفير سبل الراحة والأمان وتهيئة الأجواء المناسبة للتسيير على للناخبين أثناء عملية الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تُجرى وفقا للنظام الفردي والقوائم المُغلقة.

 أكد المحافظ اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجانب التنظيمي والإداري لتسهيل أعمال التصويت ، مشدداً على  أهمية الالتزام بالتعليمات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات،،مشيراً إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها للانتخابات ، وتضمنت مراجعة كافة الترتيبات والتجهيزات النهائية علي المقار الانتخابية بنطاق المحافظة، وأنه تجري المتابعةالمستمرة للعملية الانتخابية من خلال منظومة متكاملة سواء ميدانيا بالمرور والتواجد باللجان أومن خلال مركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام  بجانب غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية.

بني سويف الفشن ببا

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