إقبال ملحوظ من السيدات في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ ببني سويف

شهدت الدقائق الأولى في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، تواجد السيدات أمام اللجان للإدلاء بأصواتهن.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة بني سويف بواقع 371 لجنة

انطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في الساعة التاسعة من صباح اليوم، على أن تختتم عملية التصويت في يومها الأول في التاسعة مساء، قبل أن تستأنف أعمالها في اليوم الثلاثاء كآخر أيام التصويت.



وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ بحسب الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مصر في 8 آلاف و825 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة (القاهرة وشمال ووسط الدلتا - شمال ووسط وجنوب الصعيد - غرب الدلتا - شرف الدلتا).

وتوزع اللجان في محافظة بني سويف بواقع 371 لجنة موزعة على 8 مراكز بمحافظة بني سويف هي الفشن، وببا، والواسطى، وإهناسيا، وسمسطا بني سويف، وناصر بني سويف الجديدة شرق النيل.

من ناحيته، شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية وضرورة المتابعة على مدارالساعة لضمان توافر هذه التسهيلات خلال يومي الانتخابات، والتواصل الدائم مع قوات التأمين وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

ووجه بتكثيف أعمال النظافة، ومنع أية إشغالات، والتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور لعمل حملات لمنع انتظار السيارات أمام اللجان أو في محيطها.

وأشار المحافظ إلى أن أجهزة المحافظة التنفيذية أنهت استعداداتها لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 لاستقبال أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة ممن يحق لهم التصويت، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقراً انتخابيا على مستوى المحافظة بواقع 74مقرا انتخابيا بدائرة مركز ومدينة بني سويف "مركز وبندر وشرق النيل"، و29 مقر انتخابي بمركز ومدينة ناصر، و50 مقرا انتخابي بمركز ومدينة سمسطا، و44 مقرا انتخابياً بمركز ومدينة إهناسيا، و60 مقرا نتخابياً بمركز ومدينة ببا، و47 مقراً انتخابياً بمركز ومدينة الواسطى، و64 مقراً انتخابيا بمركز ومدينة الفشن.

كما طالب محافظ بني سويف المواطنين"ممن يحق لهم التصويت والاقتراع" بالمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، والمشاركة الإيجايبة لاختيار من يمثلهم في هذا المجلس بكل حرية واختيار نابع عن قناعاتهم الشخصية، خاصة بعد انتهاء فترة الدعاية والدخول في مرحلة الصمت الانتخابي، مؤكدا أهمية الالتزام بالتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ولفت إلى اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة.