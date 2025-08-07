أخبار بني سويف.. غلق وتشميع 9 عيادات ومعامل غير مرخصة.. وانطلاق الموجة 27 لإزالة التعديات

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها ..

غلق وتشميع 9 عيادات ومعامل تحاليل ومراكز للأشعة غير مرخصة في حملة ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، نتائج حملة رقابية مفاجئة نفذتها فرق الطب الوقائي التابعة للمديرية على عدد من المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط مخالفات بتلك المنشآت.جاء ذلك خلال اطلاعه على التقرير الميداني الذي أعده وكيل الوزارة، واستعرض جهود فرق التفتيش بقيادة دكتور محمد قريبة وكيل المديرية، ومشاركة الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، بمشاركة الدكتور ماجد سالمان، مدير إدارة مراقبة الأغذية، وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإداة الصحية بالمركز.

وأوضح التقرير أن الحملة أسفرت عن ضبط مركزين للأشعة التشخيصية يعملان دون ترخيص ويقوم على تشغيلهما فنيون غير مؤهلين، وقامت الجملة بتنفيذ قرار الغلق والتشميع الفوري لهما، كما تم غلق وتشميع 9 عيادات ومعملين للتحاليل الطبية، لممارستها النشاط دون ترخيص، ووجود مخالفات جسيمة تتعلق بمكافحة العدوى وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حزمة توجيهات للمسؤولين.. كواليس لقاء محافظ بني سويف مع المواطنين

يواصل الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد اللقاء المفتوح بالمواطنين بصفة أسبوعية، لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات وذلك فى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها،مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن.



بدأ المحافظ اللقاء ببحث شكوى تقدم بها أحد المزارعين بقرية الزيتون بمركز ناصر، يتضرر فيها من تأخر صرف الدفعة الثانية من الأسمدة لزراعات الموسم الصيفي،حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الزاعة بسرعة اتخاذ الإجرءات اللازمة حيال الشكوى ، والذي أفاد بصرف الدفعة الأولى من الأسمدة ، وسيتم التنسيق والتواصل مع الوزارة لتسريع الإجراءات على أن يتم الصرف خلال الايام القليلة المُقبلة ، وكلف المحافظ إدارة خدمة المواطنين بالتواصل مع الشاكي لمتابعة الإجراءات والتأكد من صرف الدفعة الثانية .

بني سويف.. التجهيز لانطلاق حملة الموجة 27 لإزالة التعديات

عقد اللواء حازم عزت سكرتير عام مخافظة بني سويف ، اجتماعاً تحضيرياً ، بحضور مسؤولى الإدارة العامة للأملاك ، والجهات المعنية من الوحدات المحلية والقطاعات والمديريات وجهات الولاية، ضمن خطة المحافظة للإعداد والتجهيز للموجة الـ27 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.

ناقش السكرتير العام، الخطوات والإجراءات اللازمة قبل بدء تنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة،والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر ( أغسطس ، سبتمبر وأكتوبر2025 ).

وتبدأ بالمرحلة الأولى اعتبارا من السبت المقبل 9 أغسطس الجاري وحتى 22 من نفس الشهر ، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر ، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر.