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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تقرير أسبوعي لرصد نسب التنفيذ.. محافظ بني سويف يعقد اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

وجه  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، باستمرار و تعزيز التنسيق وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة، على أرض الواقع وبشكل ميداني ومستمر، وفي وجود ممثلي تلك الجهات، لمتابعة الأعمال والشركات المنفذة والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من المشروعات فى التوقيتات المحددة مسبقا  ودخولها الخدمة.

كما وجه المحافظ بإعداد تقرير أسبوعي "كل في نطاقه" يشمل نسبة التنفيذ والإنجاز ومعوقات سير العمل لتذليلها وذلك بالتنسيق بين جميع الجهات والوزارات المعنية.

 جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه، اليوم، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي يعقدها لمناقشة ومتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مركزي ناصر، وببا، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، وذلك بحضور أعضاء من لجنة متابعة المشروعات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

 

شهد الاجتماع كل من: بلال حبش نائب المحافظ، العميد محمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام مبادرة حياة كريمة في بني سويف، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، ورؤساء مركزي ببا وناصر، ومسئولو القطاعات والأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ المبادرة من جهاز التعمير ودار الهندسة ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات الحكومية وشركات المرافق وأعضاء "وحدة حياة كريمة" بالديوان العام .

 ناقش المحافظ كافة تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات والمرافق من محطات مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات رفع ومعالجة،المجمعات الزراعية والخدمية، الطرق، الغاز، الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، الاتصالات، الكهرباء، مشروعات التنمية المحلية من الأسواق والمواقف وغيرها.

واستعرض المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية وتلك التي تحتاج لبعض الإجراءات لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة لتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات ذات الصلة "محليا ومركزيا"

كما كلف المحافظ منسق عام المبادرة وأعضاء وحدة حياة كريمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإعداد خطة متكاملة لاستلام وتشغيل مشروعات التنمية المحلية التي تم إنشاؤها بقرى المبادرة وتشمل أسواق حضارية  ومواقف "للسيارات"، وذلك في غضون شهر للاستفادة من تلك المشروعات التي تم الانتهاء منها. 

بني سويف مدينة بني سويف محافظة بني سويف

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