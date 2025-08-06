غلق وتشميع 9 عيادات ومعامل تحاليل ومراكز للأشعة غير مرخصة في حملة ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، نتائج حملة رقابية مفاجئة نفذتها فرق الطب الوقائي التابعة للمديرية على عدد من المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط مخالفات بتلك المنشآت.

جاء ذلك خلال اطلاعه على التقرير الميداني الذي أعده وكيل الوزارة، واستعرض جهود فرق التفتيش بقيادة دكتور محمد قريبة وكيل المديرية، ومشاركة الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، بمشاركة الدكتور ماجد سالمان، مدير إدارة مراقبة الأغذية، وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإداة الصحية بالمركز.

وأوضح التقرير أن الحملة أسفرت عن ضبط مركزين للأشعة التشخيصية يعملان دون ترخيص ويقوم على تشغيلهما فنيون غير مؤهلين، وقامت الجملة بتنفيذ قرار الغلق والتشميع الفوري لهما، كما تم غلق وتشميع 9 عيادات ومعملين للتحاليل الطبية، لممارستها النشاط دون ترخيص، ووجود مخالفات جسيمة تتعلق بمكافحة العدوى وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.