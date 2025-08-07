قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
الأعلى للإعلام: ورشة التحليل الرياضي ستحمل اسم فهمي عمر
لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. ننشر الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة تنسيق 2025
تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات مهمة لجميع كليات المرحلة الثانية
فوكس نيوز: نتنياهو ينوي السيطرة الكاملة على غزة
المنتج المصري يغزو القارة السمراء.. 7.7 مليار دولار صادرات لإفريقيا في 2024.. وتوسع لأسواق جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بنى سويف يوجّه الشكر للجهاز التنفيذى لجهودهم فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،على توجيه الشكر لأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة، لجهودهم في تنفيذ خطة المحافظة لانتخابات  مجلس الشيوخ 2025 ، والتي جرى تنفيذها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري ، داخل أكثر من 370 لجنة فرعية  بإجمالي ناخبين يزيد عن 2 مليون  ناخبا وناخبة

 

جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة،بحضور:السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام "أمين المجلس"،العميدمحمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، لمياء العربي "مقررة المجلس التنفيذي"مدير إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة

 

وأثنى المحافظ على جهود  التنفيذيين من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية وشركات المرافق ، موجها تحية خاصة للعاملين بجهازالشرطة من القيادات والأفراد على جهودهم في المشاركة في تأمين العملية الانتخابية ، مؤكدا أهمية الاستعداد الدائم للأجهزة التنفيذية لأية استحقاقات دستورية مُقبلة ،من منطلق وطني وواجب وفرض لاستكمال مسيرة التنمية بقيادة فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي  والنهوض بالوطن في مختلف المجالات وعلى كل المستويات والأصعدة.

 

كما أكد المحافظ أن المرحلة الراهنة وفي ظل الصراعات الإقليمية والدولية والتحديات الداخلية ، تستلزم منا جميعا اصطفافا وطنيا  تاما خلف القيادة السياسية وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة، والتأكيد على أهمية صلابة وتماسك الجبهة الداخلية التي تعتبر خط الدفاع الأول وحائط الصد المنيع  ضد أية محاولات يائسة للنيل من أمن واستقرار الوطن ، الذي تحيط به حلقة من النار بسبب الصراعات والحروب في محيطنا الإقليمي والتناحر الداخلي داخل بعض دول الجوار

 

كما دعا محافظ بني سويف ، مواطني وأبناء المحافظة بأن يتسلّحوا بسلاح الوعي،خاصة وأن معركة الوعي هي جوهر التحدي الذي يواجه المجتمع في ظل أوضاع متسارعة و حرب معلومات وشائعات تستهدف تماسك ووحدة الوطن ، ولاسبيل لمواجهة ذلك  والتغلب عليه إلا بقيام كل مصري بدوره في بناء وطنه " كلُ في موقعه" وأن يكون ساعد بناء لا معول هدم 

بني سويف الجهاز التنفيذي مدينة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الذهب

عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

ترامب

أكسيوس: ترامب لا يعارض خطة نتنياهو لاحتلال غزة بالكامل

جانب من اللقاء

بن زايد : حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا بلغ 11 مليار دولار

ترامب

ترامب يوجه بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق

بالصور

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد