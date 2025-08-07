محافظ بنى سويف يوجّه الشكر للجهاز التنفيذى لجهودهم فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،على توجيه الشكر لأعضاء المجلس التنفيذي بالمحافظة، لجهودهم في تنفيذ خطة المحافظة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 ، والتي جرى تنفيذها على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري ، داخل أكثر من 370 لجنة فرعية بإجمالي ناخبين يزيد عن 2 مليون ناخبا وناخبة

جاء ذلك في مستهل اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة،بحضور:السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام "أمين المجلس"،العميدمحمد برعي المستشار العسكري للمحافظة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، لمياء العربي "مقررة المجلس التنفيذي"مدير إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة

وأثنى المحافظ على جهود التنفيذيين من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية وشركات المرافق ، موجها تحية خاصة للعاملين بجهازالشرطة من القيادات والأفراد على جهودهم في المشاركة في تأمين العملية الانتخابية ، مؤكدا أهمية الاستعداد الدائم للأجهزة التنفيذية لأية استحقاقات دستورية مُقبلة ،من منطلق وطني وواجب وفرض لاستكمال مسيرة التنمية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والنهوض بالوطن في مختلف المجالات وعلى كل المستويات والأصعدة.

كما أكد المحافظ أن المرحلة الراهنة وفي ظل الصراعات الإقليمية والدولية والتحديات الداخلية ، تستلزم منا جميعا اصطفافا وطنيا تاما خلف القيادة السياسية وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة، والتأكيد على أهمية صلابة وتماسك الجبهة الداخلية التي تعتبر خط الدفاع الأول وحائط الصد المنيع ضد أية محاولات يائسة للنيل من أمن واستقرار الوطن ، الذي تحيط به حلقة من النار بسبب الصراعات والحروب في محيطنا الإقليمي والتناحر الداخلي داخل بعض دول الجوار

كما دعا محافظ بني سويف ، مواطني وأبناء المحافظة بأن يتسلّحوا بسلاح الوعي،خاصة وأن معركة الوعي هي جوهر التحدي الذي يواجه المجتمع في ظل أوضاع متسارعة و حرب معلومات وشائعات تستهدف تماسك ووحدة الوطن ، ولاسبيل لمواجهة ذلك والتغلب عليه إلا بقيام كل مصري بدوره في بناء وطنه " كلُ في موقعه" وأن يكون ساعد بناء لا معول هدم