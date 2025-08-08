أخبار بني سويف| اعتماد 850 مليون جنيه للخطة الاستثمارية.. وتكريم القيادات والعاملين المتميزين بالديوان العام

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة والتي كان أبرزها ..

اعتماد 850 مليون جنيه للخطة الاستثمارية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية تضافر كافة الجهود للبدء في تنفيذ مشروعات الخطة وفق برنامجها الزمني ، ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة للمشروعات ،ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالتوقيتات المُحددة لإنهاء تلك المشروعات،مع إعداد تقارير بما يتم تنفيذه،ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تمس احتياجات المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة

محافظ بني سويف يُكرم قيادات وعاملين متميزين من الديوان العام والوحدات المحلية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددًا من مراسم التكريم المتنوعة، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد محمد برعي المستشار العسكري، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ،وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس.

حيث تم تكريم متميزين من ديوان المحافظة والوحدات المحلية والتنظيم والإدارة، وجاء أول التكريمات في ضوء مذكرة اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية، والتي قدمتها الدكتورة شيماء كرم رئيس اللجنة، وشملت تكريم 10 من القيادات والعاملين المتميزين من قطاعات الديوان العام، الوحدات المحلية، ومديرية التنظيم والإدارة.

عملية نادرة لاستئصال مثانة بمستشفي إهناسيا التخصصي في بني سويف

نجحت جهود فريق طبي بمستشفى اهناسيا التخصصى بمحافظة بنى سويف فى استئصال مثانة وتركيب واحدة صناعية فى جراحة معقدة ونادرة لمريض يبلغ من العمر 68 عاما .

وكان قسم المسالك البولية بمستشفى اهناسيا التخصصى قد استقبل مريضا يبلغ من العمر 68 عاما يعانى من فقدان التحكم فى البول إلى جانب الام شديدة باسفل البطن وضعف عام بالحالة الصحية .وبعدها تم إجراء الفحوصات اللازمة والتى بينت وجود ورم خبيث متقدم بالمثانة البولية ، وأدى الى تلف جدار المثانة وفقدانها لوظيفتها الطبيعية فى تجميع البول والتحكم فيه ، مما تسبب فى فقدان دائم للتحكم فى البول ومضاعفات صحية شديدة .