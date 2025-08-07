قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل منتخب مصر للناشئين لمواجهة البحرين في بطولة العالم لكرة اليد
القصة الكاملة لاستقالة 8 أطباء بطنطا وعميد الكلية: تفاوضنا معهم لإنجاح المنظومة الطبية
باريس سان جيرمان يتصدر قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025.. حضور كاسع في السباق الفردي الأكبر
الحكومة حسمت الأمر.. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون
شلل في تل أبيب.. الحريديم ضد التجنيد وعائلات الأسرى ترفض توسعة الحرب
رفض مصري قاطع .. تسريبات: 4.7 مليار دولار مقابل تهجير ربع مليون فلسطيني
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
محافظات

عملية نادرة لاستئصال مثانة بمستشفي إهناسيا التخصصي في بني سويف

نجحت جهود فريق طبي بمستشفى اهناسيا التخصصى بمحافظة بنى سويف فى استئصال مثانة وتركيب واحدة صناعية فى جراحة معقدة ونادرة لمريض يبلغ من العمر 68 عاما .

وكان قسم المسالك البولية بمستشفى اهناسيا التخصصى قد استقبل مريضا يبلغ من العمر 68 عاما يعانى من فقدان التحكم فى البول إلى جانب الام شديدة باسفل البطن وضعف عام بالحالة الصحية .وبعدها تم إجراء الفحوصات اللازمة والتى بينت وجود ورم خبيث متقدم بالمثانة البولية ، وأدى الى تلف جدار المثانة  وفقدانها لوظيفتها الطبيعية فى تجميع البول والتحكم فيه ، مما تسبب فى فقدان دائم للتحكم فى البول ومضاعفات صحية شديدة .

وتم إجراء تدخل جراحي دقيق ومعقد شمل استئصال جذري كامل المثانة البولية المصابة بالزىن ، وانشاء مثانة صناعية من الأمعاء ، وإعادة توصيل الحاليين بالمثانة الجديدة وربطها بمجرى البول الطبيعي .

وتعد هذه الجراحة من العمليات المعقدة والنادرة ، وقدم تم إجراؤها لاول مرة داخل المستشفى وبنجاح ، كنا يخضع المريض حاليا للملاحظة الدقيقة داخل وحدة الرعاية المركزة.

وشارك فى نجاح العملية الجراحية الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد عشري استشاري جراحة ومناظير المسالك البولية والدكتور احمد عدلي والدكتور عبدالرحمن جمعة طبيب مقيم جراحة المسالك البولية وفريق التخدير المكون من الدكتورة تقوى جابر اخصائية التخدير والدكتور مصطفى أحمد طبيب مقيم تخدير ومروة محروس وحسناء عمرو (فني تخدير) بجانب فريق التمريض المكون من دعاء سلامة ومنال رمضان وشيماء كمال وامينة حمدي وإشراف التمريض زينب محمد وشيماء رجب .

بني سويف اهناسيا اهناسيا التخصصي

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

