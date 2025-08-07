عملية نادرة لاستئصال مثانة بمستشفي إهناسيا التخصصي في بني سويف

نجحت جهود فريق طبي بمستشفى اهناسيا التخصصى بمحافظة بنى سويف فى استئصال مثانة وتركيب واحدة صناعية فى جراحة معقدة ونادرة لمريض يبلغ من العمر 68 عاما .

وكان قسم المسالك البولية بمستشفى اهناسيا التخصصى قد استقبل مريضا يبلغ من العمر 68 عاما يعانى من فقدان التحكم فى البول إلى جانب الام شديدة باسفل البطن وضعف عام بالحالة الصحية .وبعدها تم إجراء الفحوصات اللازمة والتى بينت وجود ورم خبيث متقدم بالمثانة البولية ، وأدى الى تلف جدار المثانة وفقدانها لوظيفتها الطبيعية فى تجميع البول والتحكم فيه ، مما تسبب فى فقدان دائم للتحكم فى البول ومضاعفات صحية شديدة .

وتم إجراء تدخل جراحي دقيق ومعقد شمل استئصال جذري كامل المثانة البولية المصابة بالزىن ، وانشاء مثانة صناعية من الأمعاء ، وإعادة توصيل الحاليين بالمثانة الجديدة وربطها بمجرى البول الطبيعي .

وتعد هذه الجراحة من العمليات المعقدة والنادرة ، وقدم تم إجراؤها لاول مرة داخل المستشفى وبنجاح ، كنا يخضع المريض حاليا للملاحظة الدقيقة داخل وحدة الرعاية المركزة.

وشارك فى نجاح العملية الجراحية الفريق الطبي المكون من الدكتور محمد عشري استشاري جراحة ومناظير المسالك البولية والدكتور احمد عدلي والدكتور عبدالرحمن جمعة طبيب مقيم جراحة المسالك البولية وفريق التخدير المكون من الدكتورة تقوى جابر اخصائية التخدير والدكتور مصطفى أحمد طبيب مقيم تخدير ومروة محروس وحسناء عمرو (فني تخدير) بجانب فريق التمريض المكون من دعاء سلامة ومنال رمضان وشيماء كمال وامينة حمدي وإشراف التمريض زينب محمد وشيماء رجب .