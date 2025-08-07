قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ بني سويف يُكرم قيادات وعاملين متميزين من الديوان العام والوحدات المحلية

بني سويف : محمد عبدالحليم

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عددًا من مراسم التكريم المتنوعة، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، بحضور بلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد محمد برعي المستشار العسكري، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ ،وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء المجلس.

حيث تم تكريم متميزين من ديوان المحافظة والوحدات المحلية والتنظيم والإدارة، وجاء أول التكريمات في ضوء مذكرة اللجنة النقابية للعاملين بالإدارة المحلية، والتي قدمتها الدكتورة شيماء كرم رئيس اللجنة، وشملت تكريم 10 من القيادات والعاملين المتميزين من قطاعات الديوان العام، الوحدات المحلية، ومديرية التنظيم والإدارة.

 

وشملت قائمة المكرمين: محمد عبد اللطيف إسماعيل (مدير الإدارة العامة للإستراتيجية – ديوان عام المحافظة)، مرورة أنور علي (مدير مشروعات البنية الأساسية – الديوان العام)، أحمد عبد الصمد علي (نائب رئيس مركز ومدينة إهناسيا)، مصطفى سيد محمد هلال (مديرية التنظيم والإدارة)، سوسن محمد زارع (مركز ومدينة الواسطى)، محمد جلال محمد (مركز ومدينة ناصر)، علاء محمود حسن (مركز ومدينة الفشن)، عادل عزمي جرجس (مركز ومدينة ببا)، حسن خليفة حسن (مركز ومدينة سمسطا).

وتكريم المركز التكنولوجي بإهناسيا لتصدره تقييم الأداء ، حيث كرم المحافظ فريق العمل بالمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية  لمركز ومدينة إهناسيا، بعد تصدره التقييم الشهري لأداء المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، وفقًا لمعايير وزارة التنمية المحلية التي تضمنت: الالتزام، جودة الأداء، التعاون المؤسسي، والإنجاز في الوقت المحدد، وذلك بحضور داليا فيض المشرف العام على المراكز التكنولوجية.

كما تم تكريم المشاركين في تنظيم الفعاليات القومية المهمة، حيث شمل التكريم عدداً من القيادات والعاملين المشاركين في تنظيم فعاليات العيد القومي للمحافظة هذا العام وغيرها من الفعاليات القومية والمتنوعة في عدد من المجالات الخدمية والتنموية، وقد ضمّ التكريم :قيادات من التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، المجلس القومي للمرأة، الطب البيطري، الزراعة، المنطقة الأزهرية، القوى العاملة، رؤساء ونواب رؤساء المدن، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام، وحدة حياة كريمة، مبادرة "ألف قائد سكاني"، اللجنة المشرفة على الاحتفال، مكتب السيد المحافظ، وحدة السكان، وشركات المرافق: المياه، الكهرباء، هيئة الإسعاف، والجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب.

وتكريم وحدة الرصد الميداني بمركز الفشن، حيث تم تكريم بعض العناصر المتميزة من العاملين بوحدات الرصد الميداني ومراكز معلومات التنمية المحلية بمركز ومدينة الفشن، وهم: محمد فاروق عبد الستار (مدير الرصد الميداني بمجلس قروي دلهانس)، عبير ربيع حسن (راصد ميداني بقرية منشأة السادات – مجلس قروي الفنت)، وذلك تقديرًا لتميزهما في أداء مهام الرصد والمتابعة الميدانية.

وفي كلمته، أكد المحافظ أن هذه التكريمات تأتي في إطار حرص المحافظة على تحفيز النماذج المتميزة ودعم وترسيخ روح الانتماء لدى العاملين، مشيدًا بجهود المكرمين ودورهم الإيجابي في تطوير أداء الجهاز التنفيذي وتقديم خدمة متميزة للمواطن.

