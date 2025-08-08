التفاصيل الكاملة لمصرع 7 أشخاص وإصابة 44 في حادث تصادم بصحراوي بني سويف

شهد طريق بنى سويف الصحراوى الشرقى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مصرع 7 أشخاص، وإصابة 44 شخص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم بين أتوبيس تابع لشركة "سوبر جيت" وسيارتين نقل متوقفتين عند الكيلو 70 بعد بوابات الكريمات، وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتلقت غرفة النجدة إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم عند الكيلو 70 بعد بوابات الكريمات طريق بنى سويف الصحراوي الشرقي، حيث تبين من الفحص الأولي أن الحادث نتج عن اصطدام أتوبيس "سوبر جيت" بسيارتين نقل كانتا متوقفتين على جانب الطريق بسبب عطل مفاجئ.

وتم نقل 7 جثث إلى مستشفى أطفيح التابعة لمحافظة الجيزة، وتم نقل 27 مصاب إلى مستشفيات الواسطى المركزى شمال محافظة بنى سويف، ومستشفى جامعة بنى سويف، وجار التعرف على الأسماء والتفاصيل الكاملة حول الواقعة وأسبابها، كما تم نقل المصابين إلى مستشفيات الجيزة.