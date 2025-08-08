قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنك القاهرة يعلن عن وظائف شاغرة للشباب وحديثي التخرج
الصين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الخطة الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة
معرفتش السنادي| سيد صادق يكشف عن أمنية حياته في آخر تصريح له.. خاص
خبراء الضرائب: 15 مليار جنيه عائد متوقع بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم
مصرع عنصر إجرامي بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
بالأسماء.. صرف مستحقات أصحاب المعاشات التعاقدية العراقية الأسبوع المقبل
أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد
حلم الطب والهندسة مضعش| الحدود الدنيا لكليات علمي بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الرئاسة الفلسطينية: التهجير جريمة تمثل استمرارا لسياسة الإبادة الجماعية
توجيه عاجل من الأطباء بعد وفاة دكتور أثناء الخدمة بالمنصورة
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. يشفع لك يوم القيامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يكلف وكيل الصحة بمتابعة مستجدات حادث الطريق الصحراوي الشرقي

مستشفي بني سويف التخصصي
مستشفي بني سويف التخصصي


كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة،بمتابعة مستجدات وتداعيات   حادث التصادم الذي وقع "صباح اليوم "على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة الكريمات  بنطاق مركز إطفيح، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين ، تم نقلهم لبعض مستشفيات بني سويف " الأقرب لموقع الحادث "

حيث أوضح وكيل وزارة الصحة ، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ ، تم تكليف الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، والدكتور ياسر خيري، مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة بالمديرية، بالتوجه فورًا إلى مستشفيات الواسطى المركزي وجامعة بني سويف، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين ، وقد استقبلت مستشفى الواسطى المركزي استقبلت جثتين، و22 مصابا فور وصولهم، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز فرق الطوارئ الطبية وتوفير أكياس الدم والمحاليل والأدوية اللازمة، مع التنسيق الكامل مع غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية.

وأكد "جميعة" على توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم "  بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وسرعة إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، ومتابعة الحالات أولاً بأول، مع تواجد أطباء الطوارئ والعنايات المركزة والجراحة بشكل دائم، مشيرا إلى التواصل المستمر بين المديرية وهيئة الإسعاف وغرف العمليات بالوزارة، لمتابعة تطورات الحادث، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، موجهًا الشكر للفرق الطبية على سرعة الاستجابة وكفاءتهم في التعامل مع الحادث الطارئ.

تجدر الإشارة إلى أن الطريق الصحراوي الشرقي قد شهد "صباح اليوم" حادث تصادم جراء تصادم أتوبيس تابع لشركة "سوبر جيت" بسيارتين نقل متوقفتين، أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 44 آخرين، ، حيث جرى نقل 27 من المصابين إلى مستشفيات الواسطى المركزي وجامعة بني سويف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بني سويف حادث بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

فرح حفل زفاف شاب السرطان

زواج بقرار جمهوري.. الرئيس يرسل بوكيه ورد لشاب تعافي من السرطان في حفل زفافه

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

ترشيحاتنا

الدوري الإنجليزي

لن تظهر مجددا | الدوري الإنجليزي يتخلى عن شارات دعم المثليين

المصري

الليلة.. المصري يصطدم بالاتحاد في لقاء جماهيري خاص ببرج العرب في الدوري

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز ضد وادي دجلة في افتتاح بطولة الدوري

بالصور

أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد

حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري

مجوهرات لافتة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

الدكتوره يومي
الدكتوره يومي
الدكتوره يومي

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد