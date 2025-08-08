محافظ بني سويف يكلف وكيل الصحة بمتابعة مستجدات حادث الطريق الصحراوي الشرقي



كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة،بمتابعة مستجدات وتداعيات حادث التصادم الذي وقع "صباح اليوم "على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة الكريمات بنطاق مركز إطفيح، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين ، تم نقلهم لبعض مستشفيات بني سويف " الأقرب لموقع الحادث "

حيث أوضح وكيل وزارة الصحة ، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ ، تم تكليف الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، والدكتور ياسر خيري، مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة بالمديرية، بالتوجه فورًا إلى مستشفيات الواسطى المركزي وجامعة بني سويف، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين ، وقد استقبلت مستشفى الواسطى المركزي استقبلت جثتين، و22 مصابا فور وصولهم، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز فرق الطوارئ الطبية وتوفير أكياس الدم والمحاليل والأدوية اللازمة، مع التنسيق الكامل مع غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية.

وأكد "جميعة" على توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم " بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وسرعة إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، ومتابعة الحالات أولاً بأول، مع تواجد أطباء الطوارئ والعنايات المركزة والجراحة بشكل دائم، مشيرا إلى التواصل المستمر بين المديرية وهيئة الإسعاف وغرف العمليات بالوزارة، لمتابعة تطورات الحادث، والتعامل الفوري مع أي مستجدات، موجهًا الشكر للفرق الطبية على سرعة الاستجابة وكفاءتهم في التعامل مع الحادث الطارئ.

تجدر الإشارة إلى أن الطريق الصحراوي الشرقي قد شهد "صباح اليوم" حادث تصادم جراء تصادم أتوبيس تابع لشركة "سوبر جيت" بسيارتين نقل متوقفتين، أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 44 آخرين، ، حيث جرى نقل 27 من المصابين إلى مستشفيات الواسطى المركزي وجامعة بني سويف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.