القبض على سيدة بتهمة إنهاء حياة نجلتها في بني سويف

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف القبض على سيدة لإتهامها بإنهاء حياة نجلتها ذبحا بالسكين، بداخل شقتها بالدور الأرضي بشارع ترعة البوصة بمنطقة الجزيرة، بسبب وجود خلافات أسرية بينهما، حسبما ذكر بعض الأهالى.



وتجرى قوات الأمن والنيابة العامة ببنى سويف، التحقيق مع الأم للوقوف على حقيقة الأمر، وماهية علاقتها بإنهاء حياة نجلتها ذبحا بالسكين، إثر وجود خلافات أسرية بينهما، وسط حالة من الغضب الشديد بين الأهالى والمواطنين بجموع محافظة بنى سويف.

كان أهالى شارع ترعة البوصة بمنطقة الجزيرة بمدينة بنى سويف، قد عثروا على جثة ربة منزل وبها شبهة جنائية، بداخل شقتها بالدور الأرضى، فى ظروف غامضة وراء أسباب الوفاة، وتم استدعاء سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث.