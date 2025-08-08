ضحايا أتوبيس الكريمات.. خروج ٤ مصابين من مستشفى جامعة بنى سويف

خرج ٤ مصابين من مستشفى جامعة بنى سويف وهم إسماعيل عبد الجواد اسماعيل ومحمد عبد العاطى زين الدين وصدام عاطف محمد زيدان وكريم فوزى نور الدين بعد تلقيهم العلاج بمستشفى بنى سويف الجامعى عقب دخولهم صباحا لتلقى العلاج من إصابات سحجات وكدمات.

كانت مستشفيي جامعة بنى سويف، والواسطى المركزي استقبلا 27 مصابا من مصابى حادث تصادم أتوبيس وسيارتين نقل متوقفتين بعد بوابات الكريمات على الطريق الصحراوي الشرقي بحدود مركز اطفيح بمحافظة الجيزة، لتلقي العلاج اللازم لهم.

وتم استقبال المصابين وهم: ناصر محمد عباس (25 عامًا)، فؤاد رشاد فؤاد (27 عامًا)، أحمد عبد الرحمن عبد العزيز (12 عامًا)، صلاح عبد الرحمن عبد العزيز (17 عامًا)، كريم سيد محمود (15 عامًا)، غلاب عبد الناصر بدوي (20 عامًا)، صلاح محمود عبد المحسن (37 عامًا)، آيات محمد محمد (40 عامًا)، نادية سيد محمد (14 عامًا)، مريم سيد محمد (9 أعوام)، حميدة ضاحي محمد (45 عامًا)، يوسف عبد العال محمد (6 أعوام)، جمال عبد الناصر حلمي (37 عامًا)، الغول فادي حفني (58 عامًا)، محمود معيد حفني (33 عامًا)، غالب حفني مجدي (48 عامًا)، أحمد بدوي مطوع (37 عامًا)، وريم العزيز أبو السعود (16 عامًا) وإسماعيل أبو العز إسماعيل، ومحمد شكر كامل، ومحمد عبد الرحمن زين الدين، ومراد عاطف محمد زينهم، وكريم أحمد عزت عبد العال شكر، وجميعهم من محافظة سوهاج، بالإضافة إلى طفلين مجهولي الهوية، وبهم إصابات متفرقة.



وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى اصابتهم خلال الحادث، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.