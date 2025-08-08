وكيل صحة بني سويف: تحسن الحالة الصحية لمصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي

أكد الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، تحسن الحالة الصحية لعدد كبير من المصابين في حادث الطريق الصحراوي الشرقي الذي وقع صباح الجمعة بعد بوابات الكريمات بنطاق مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 44 آخرين.

أوضح وكيل وزارة الصحة ، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تم تكليف الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، والدكتور ياسر خيري، مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة بالمديرية، بالتوجه فورًا إلى مستشفيات الواسطى المركزي وجامعة بني سويف، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز فرق الطوارئ الطبية وتوفير أكياس الدم والمحاليل والأدوية اللازمة، مع التنسيق الكامل مع غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية.

وأوضح "جميعه" أن هناك جثتين و 22 مصابًا تم نقلهم إلى مستشفي الواسطى المركزي فور وقوع الحادث، وأن الأطقم الطبية تعاملت بسرعة وكفاءة مع الحالات، مشيرًا إلى أن معظم الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وجروح سطحية، مؤكدًا وجود تحسن في الحالة العامة للمصابين، واستقرار معظم الحالات داخل الأقسام الداخلية، وخروج بعضهم وفقًا للتقييم الطبي.

وأضاف وكيل الوزارة أن غرفة الطوارئ بالمديرية تعمل على مدار الساعة لمتابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين، بالتنسيق مع غرفة الأزمات بوزارة الصحة، لضمان تقديم الرعاية الطبية الكاملة وعدم وجود أي تقصير.

كما وجه الشكر للفرق الطبية والعاملين بمستشفى الواسطى المركزي وهم الدكتور محمد مختار أحمد، ومحمود السيد طاهر، ومحمد سيد حسن، وإشراف التمريض هيام على سيد، وسماح محروس محمد، وميادة عوض رمضان، وتمريض الاستقبال وهم سعاد صلاح سعيد، وإيمان خليفة أحمد، ونادية سيد عبد الله، وريم رأفت راضي، والتمريض هاجر نصر عبد المحسن، وسعيد أحمد عزات، وهدير محمد وجهاد صلاح، وإسلام حسين عبد الوهاب.

ومنسقي غرفة طوارئ 137 محمد معاوية عبد الجواد ومحمود فتحي أحمد، والعمال أحمد صديق، وأحمد عزمي ومحمد عبد العاصي على جهودهم السريعة في إنقاذ المصابين وتقديم كافة الخدمات لهم ، مؤكدًا أن مستشفيات بني سويف جاهزة دائمًا للتعامل مع الحالات الطارئة في إطار خطة الطوارئ العامة للمحافظة.