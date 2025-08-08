قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

تنطلق غدا.. محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لعقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى قطاع التعليم  الاستعدادات  التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، حيث  تبدأ امتحانات المواد النظرية" غدا  السبت "، بإجمالي يزيد عن 5 آلاف و725 طالباً وطالبة بواقع ( 2995 للصناعي / 1694 للزراعي ، 1063للتجاري) داخل 18 لجنة موزعة على مستوى المحافظة ( 11 صناعي ، 2 تجاري ، 5 زراعي) ، وتشمل امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في كافة أنظمة التقدم (نظام 3 سنوات/ نظام 5 سنوات/ إعداد مهني/تعليم وتدريب مزدوج).

 

أشارت أمل الهواري وكيل الوزارة إلى قيامها بعقد سلسلة اجتماعات والتواصل مع غرفة العمليات مع مديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومسؤولي التعليم الفني ورؤساء اللجان ومراكز توزيع الأسئلة ، وذلك بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني ، وتم التأكيد على التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى إدارات التعليم بتوفير ‏سبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحان فى هدوء ودون حدوث أى ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أى ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء فترة  عقد الامتحانات.

 

وأوضحت "الهواري" أنه  تم  تشكيل غرف عمليات فرعية بإلإدارات التعليمية لتكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة والمحافظة لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على تذليل كافة العقوبات، مضيفة أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من غد السبت  9 اغسطس الجاري وحتى  الثلاثاء 19 من نفس الشهر  ، ويتم استكمال  الامتحانات العملية والمعملية، عقب انتهاء الامتحانات التحريرية يومي 20 و 21 أغسطس الجاري، منوهة  بتكليفاتها لرؤساء  اللجان باتخاذ  الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات متعلقة بالغش بكافة وسائله (حيازة تليفونات محمولة وأجهزة إليكترونية  تساعد على الغش داخل اللجان سواء مع المُمتحنين أو الطلاب / انتحال صفة  / طرق تقليدية) وتطبيق القانون والقرارات الوزارية  في هذا الصدد.

 

واستعرضت وكيل الوزارة  الإجراءات التي اتخذتها المديرية في هذا الجانب ، مبينة ، أنه تم الانتهاء من تجهيز مراكز توزيع الأسئلة ، والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية لتأمين المركز وتأمين وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان وكذلك تجميع أوراق الإجابة حتى تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة، بجانب التنسيق  مع مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة لمتابعة الحالة الصحية للطلبة  أثناء الامتحان د، علاوة على التنسيق مع الكهرباء لعدم انقطاع التيار فترة أداء الطلاب الامتحان والعمل على توفير الجو المناسب لخروج الامتحانات بالشكل المطلوب، فضلاً عن تكليف مسئولي الاستراحات وعددها 16 استراحة بجميع الإدارات بمتابعة جاهزية الاستراحات للتأكد من جاهزيتها على مستوى المحافظة  وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه معلمي التعليم الفني خلال تلك  الفترة. 

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

