أخبار بني سويف| فحص وعلاج 1000شخص مجانا.. واستعدادات عقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

محافظ بني سويف: فحص وتوفير العلاج لـ 1000حالة في 7 تخصصات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

محافظ بني سويف يكلف وكيل الصحة بمتابعة مستجدات حادث الطريق الصحراوي الشرقي

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة،بمتابعة مستجدات وتداعيات حادث التصادم الذي وقع "صباح اليوم "على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة الكريمات بنطاق مركز إطفيح، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين ، تم نقلهم لبعض مستشفيات بني سويف " الأقرب لموقع الحادث "

حيث أوضح وكيل وزارة الصحة ، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ ، تم تكليف الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، والدكتور ياسر خيري، مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة بالمديرية، بالتوجه فورًا إلى مستشفيات الواسطى المركزي وجامعة بني سويف، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين ، وقد استقبلت مستشفى الواسطى المركزي استقبلت جثتين، و22 مصابا فور وصولهم، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز فرق الطوارئ الطبية وتوفير أكياس الدم والمحاليل والأدوية اللازمة، مع التنسيق الكامل مع غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية.

تنطلق غدا.. محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لعقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى قطاع التعليم الاستعدادات التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، حيث تبدأ امتحانات المواد النظرية" غدا السبت "، بإجمالي يزيد عن 5 آلاف و725 طالباً وطالبة بواقع ( 2995 للصناعي / 1694 للزراعي ، 1063للتجاري) داخل 18 لجنة موزعة على مستوى المحافظة ( 11 صناعي ، 2 تجاري ، 5 زراعي) ، وتشمل امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في كافة أنظمة التقدم (نظام 3 سنوات/ نظام 5 سنوات/ إعداد مهني/تعليم وتدريب مزدوج).

أشارت أمل الهواري وكيل الوزارة إلى قيامها بعقد سلسلة اجتماعات والتواصل مع غرفة العمليات مع مديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومسؤولي التعليم الفني ورؤساء اللجان ومراكز توزيع الأسئلة