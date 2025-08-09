قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجنايني: إنشاء قطاع منفصل لكرة القدم يمثل نقلة نوعية في الزمالك
فضل ماء زمزم.. اعرف بركته واحذر من استعماله بهذا الأمر
لمحبي الـ SUV .. سعر ومواصفات تويوتا فيلوز 2025 في السعودية
الأقمار صناعية تظهر مركبات عسكرية إسرائيلية قرب معبر يؤدي إلى غزة
أحمد عبد العزيز: السوشيال ميديا سلاح يضر أكثر مما ينفع ولا أجيد استخدامه
اشتغلت شفتين بدون أكل.. وفاة طبيبة شابة أثناء عملها بالقصر العيني
الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من عواقب السيطرة على غزة
فضل قيام الليل.. احذر فعل يقع فيه الجميع يحرمك من 13نعمة
فيريرا يعلق على غضب بانزا بسبب تغييره أمام سيراميكا .. ماذا قال؟
مصر تُعزي جمهورية غانا في ضحايا تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة الأشانتي
بريطانيا و4دول أوروبية يرفضون قرار الإحتلال بشن عملية عسكرية ضد غزة
محافظات

أخبار بني سويف| فحص وعلاج 1000شخص مجانا.. واستعدادات عقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى عدة أخبار عن محافظة بني سويف نرصدها فى التقرير التالي

محافظ بني سويف: فحص وتوفير العلاج لـ 1000حالة في 7 تخصصات
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، وتستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

محافظ بني سويف يكلف وكيل الصحة بمتابعة مستجدات حادث الطريق الصحراوي الشرقي
كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني جميعة،بمتابعة مستجدات وتداعيات   حادث التصادم الذي وقع "صباح اليوم "على الطريق الصحراوي الشرقي بعد بوابة الكريمات  بنطاق مركز إطفيح، وأسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين ، تم نقلهم لبعض مستشفيات بني سويف " الأقرب لموقع الحادث "

حيث أوضح وكيل وزارة الصحة ، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ ، تم تكليف الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، والدكتور ياسر خيري، مدير إدارة الطوارئ والرعاية العاجلة بالمديرية، بالتوجه فورًا إلى مستشفيات الواسطى المركزي وجامعة بني سويف، لمتابعة الحالة الصحية للمصابين ، وقد استقبلت مستشفى الواسطى المركزي استقبلت جثتين، و22 مصابا فور وصولهم، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز فرق الطوارئ الطبية وتوفير أكياس الدم والمحاليل والأدوية اللازمة، مع التنسيق الكامل مع غرفة الأزمات والطوارئ بالمديرية.

تنطلق غدا.. محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لعقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى قطاع التعليم  الاستعدادات  التي اتخذتها المديرية لعقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، حيث  تبدأ امتحانات المواد النظرية" غدا  السبت "، بإجمالي يزيد عن 5 آلاف و725 طالباً وطالبة بواقع ( 2995 للصناعي / 1694 للزراعي ، 1063للتجاري) داخل 18 لجنة موزعة على مستوى المحافظة ( 11 صناعي ، 2 تجاري ، 5 زراعي) ، وتشمل امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية في كافة أنظمة التقدم (نظام 3 سنوات/ نظام 5 سنوات/ إعداد مهني/تعليم وتدريب مزدوج).

 أشارت أمل الهواري وكيل الوزارة إلى قيامها بعقد سلسلة اجتماعات والتواصل مع غرفة العمليات مع مديري عموم الديوان ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومسؤولي التعليم الفني ورؤساء اللجان ومراكز توزيع الأسئلة

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

