وكيل وزارة أوقاف بني سويف: المساجد مسؤولية عظيمة ولن تُترك دون رقابة

أكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة تفتيشية شاملة على مستوى المحافظة، تستهدف تعزيز الانضباط، ودعم المتميزين، وتصحيح المسار في أي موقع يشهد تراجعًا أو إخلالًا بالمسؤولية.

جاء ذلك في إطار جولته الميدانية علي مساجد مركز بني سويف ضمن توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفي سياق الحرص المستمر على رفع كفاءة العمل الدعوي والرقابي داخل المساجد، قام بجولة ميدانية مفاجئة بعدد من مساجد إدارة أوقاف المركز، شملت قرية بني هارون وعزبة فوزي ومواقع أخرى

وجاءت الجولة لتؤكد أن المتابعة ليست إجراءً شكليًا، بل منهج عمل دائم يستهدف ترسيخ الانضباط وتفعيل الدور الحقيقي للمساجد، حيث تم تفقد مستوى الأداء على أرض الواقع، ومراجعة مدى التزام الأئمة والعاملين بالتعليمات الوزارية، خاصة ما يتعلق بالخطبة الموحدة، والانضباط الوظيفي، والاهتمام بنظافة المسجد واستقبال المصلين بالصورة اللائقة.

وخلال حديثه، أوضح الدكتور عاصم قبيصي أن المساجد لن تُترك بلا رقابة، وأن أي تقصير يتم التعامل معه بحسم، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا كاملًا بأهمية الدور المنوط بكل إمام وعامل، باعتبارهم في مقدمة الصفوف لخدمة الدعوة وخدمة المجتمع.

وقد تم خلال الجولة رصد بعض الملاحظات، والتوجيه بمعالجتها الفورية، إلى جانب تقديم الشكر لبعض العاملين المجتهدين الذين ظهرت آثار جهودهم واضحة في نظافة المسجد وحُسن الاستقبال.

وفي ختام جولته، شدد فضيلة وكيل الوزارة على أن النهوض برسالة المسجد لا يتحقق إلا بالجدية الكاملة والالتزام التام، وأن الوزارة بقيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري تولي عناية فائقة بكل ما يخدم المنبر والمصلين.