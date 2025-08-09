قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العتبة وصلاح ويسرا.. السفير البريطاني يتغزل في مصر بعد انتهاء عمله بالقاهرة
ألمانيا تعاقب إسرائيل بحذر.. وإنذار من الأونروا عن الأوضاع في غزة
أمريكا وأوكرانيا وحلفاء أوروبيون يجتمعون في بريطانيا قبل قمة ترامب وبوتين
التشكيل المتوقع.. تريزيجيه يقود الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري
تراجع طفيف.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر
ياسمين الخطيب تفاجئ سوزي الأردنية بعرض غير متوقع.. تفاصيل
موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري المصري
مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس
قمة تاريخية بواشنطن | ترامب يجمع زعيمي أرمينيا وأذربيجان لإنهاء نزاع طويل
البلوجرز خلف القضبان| كيف تحول الـ تيك توك لمنصة مشبوهة؟.. خبيرة قانونية توضح
الزمالك بدون راحة .. وهذا قراره مع شيكو بانزا
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
محافظات

وكيل وزارة أوقاف بني سويف: المساجد مسؤولية عظيمة ولن تُترك دون رقابة

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف
وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطة تفتيشية شاملة على مستوى المحافظة، تستهدف تعزيز الانضباط، ودعم المتميزين، وتصحيح المسار في أي موقع يشهد تراجعًا أو إخلالًا بالمسؤولية.

جاء ذلك في إطار جولته الميدانية  علي مساجد مركز بني سويف ضمن توجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وفي سياق الحرص المستمر على رفع كفاءة العمل الدعوي والرقابي داخل المساجد، قام  بجولة ميدانية مفاجئة بعدد من مساجد إدارة أوقاف المركز، شملت قرية بني هارون وعزبة فوزي ومواقع أخرى 

وجاءت الجولة لتؤكد أن المتابعة ليست إجراءً شكليًا، بل منهج عمل دائم يستهدف ترسيخ الانضباط وتفعيل الدور الحقيقي للمساجد، حيث تم تفقد مستوى الأداء على أرض الواقع، ومراجعة مدى التزام الأئمة والعاملين بالتعليمات الوزارية، خاصة ما يتعلق بالخطبة الموحدة، والانضباط الوظيفي، والاهتمام بنظافة المسجد واستقبال المصلين بالصورة اللائقة.

وخلال حديثه، أوضح الدكتور عاصم قبيصي أن المساجد لن تُترك بلا رقابة، وأن أي تقصير يتم التعامل معه بحسم، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا كاملًا بأهمية الدور المنوط بكل إمام وعامل، باعتبارهم في مقدمة الصفوف لخدمة الدعوة وخدمة المجتمع.

وقد تم خلال الجولة رصد بعض الملاحظات، والتوجيه بمعالجتها الفورية، إلى جانب تقديم الشكر لبعض العاملين المجتهدين الذين ظهرت آثار جهودهم واضحة في نظافة المسجد وحُسن الاستقبال.

وفي ختام جولته، شدد فضيلة وكيل الوزارة على أن النهوض برسالة المسجد لا يتحقق إلا بالجدية الكاملة والالتزام التام، وأن الوزارة بقيادة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري تولي عناية فائقة بكل ما يخدم المنبر والمصلين.

بني سويف أوقاف بني سويف الاوقاف ببني سويف

بالصور

ياسمين الخطيب و سوزي الأردنية

خطر يهدد قلوب الأطفال والمراهقين بسبب الهواتف الذكية

داليا مصطفى

شيماء سيف

