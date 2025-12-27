قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع غير مسبوق في جرائم القتل والاعتداءات الجنسية في إسرائيل.. وتل أبيب في الصدارة

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية
فرناس حفظي

كشفت بيانات رسمية للشرطة الإسرائيلية، جرى تسريبها بعد محاولات إخفاء استمرت لأشهر، عن تصاعد حاد في معدلات الجريمة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، لا سيما جرائم القتل والاعتداءات الجنسية، إلى جانب تركز الجريمة في أحياء بعينها داخل المدن الكبرى.


وبحسب البيانات التي حصلت عليها حركة «حرية المعلومات» وحللتها شركة «مادلين» ونشرها موقع «واي نت» الإسرائيلي، ارتفعت جرائم الاعتداء الجنسي بنسبة مقلقة بلغت 45%، مسجلة 1545 جريمة حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بـ1065 جريمة خلال الفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت جرائم القتل ومحاولات القتل بنسبة 18%.


وسجل المجتمع العربي رقما قياسيا جديدا في عدد الضحايا، حيث بلغ عدد القتلى 253 شخصا خلال عام واحد، مقارنة بـ244 قتيلا في عام 2023، و104 فقط في عام 2022، ما يعكس تصاعدا حادا في العنف خلال ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.


في المقابل، أظهرت البيانات انخفاضا بنسبة 18% في سرقات السيارات، من 11,661 إلى 9,552 حالة، بينما لم تسجل تغييرات جوهرية في جرائم السطو على المنازل أو المخدرات أو الاعتداءات العامة.


تل أبيب في الصدارة.. والجريمة لا تستثني الأحياء الراقية


وأظهر تحليل الجريمة بحسب الأحياء أن «قلب تل أبيب»  تتصدر قائمة المناطق الأكثر تسجيلا للجرائم، بعدما كان في المرتبة الخامسة العام الماضي، تليه أحياء في بئر السبع وحيفا ونتانيا، كما لوحظ ارتفاع لافت في معدلات الجريمة بأحياء فلورنتين وسارونا وياد إلياهو داخل تل أبيب.


وفي ما يتعلق بسرقات السيارات، احتفظ حي «بسغات زئيف» في القدس بلقب «عاصمة سرقة السيارات»، مع تسجيل 144 حالة حتى نهاية سبتمبر، بزيادة 36% عن العام الماضي، أي ما يقارب ضعف المنطقة التي تليه في القائمة.


أما جرائم المخدرات، فتصدر حي «هدار هكرمل» في حيفا، مسجلا ما يقارب ضعف عدد الجرائم مقارنة بأي حي آخر، بينما تركزت جرائم الأمن بشكل أساسي في أحياء القدس الشرقية.


انتقادات حادة لغياب الشفافية


وأثار تأخر نشر البيانات انتقادات واسعة، إذ لم تُكشف الأرقام إلا بعد تهديد حركة حرية المعلومات باتخاذ إجراءات قانونية، وبعد نحو عشرة أشهر من آخر نشر رسمي، في مخالفة لقرار حكومي يلزم الشرطة بإتاحة البيانات دوريا.


وقالت الرئيسة التنفيذية لحركة حرية المعلومات، المحامية هايدي نيغيف، إن اتجاهات الجريمة خلال السنوات الثلاث الماضية مقلقة، وتأثيرها بات ملموسا على حياة المواطنين وأمنهم الشخصي، معتبرة أن حجب البيانات انتهاك صريح لحق الجمهور في المعرفة.


من جهتها، أكدت تال كوبيل، الرئيسة التنفيذية لشركة «مادلين»، أن غياب الشفافية يمنع المواطنين من اتخاذ قرارات واعية، مشددة على أن ارتفاع أسعار العقارات لا يعني بالضرورة ارتفاع مستوى الأمان، وأن نشر بيانات الجريمة ليس امتيازا بل واجبا.

جرائم القتل الاعتداءات الجنسية تل أبيب إسرائيل معدلات الجريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

صبيحة

أحمد صبيحة: كل ما ألعب في نادي يفلس.. والاحتراف "حلم حياتي"

الجمعية العمومية

عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد

أحمد صبيحة

أحمد صبيحة: أنا أهلاوي.. ومعنديش مشكلة أروح الزمالك أو بيراميدز

بالصور

الشرقية في 2025.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1670 ندوة توعوية حول القضية السكانية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة.. بخطوات سهلة وطعم شهي

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة

بتكلفة 15 مليون جنيهاً..تركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بمركزى ديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد