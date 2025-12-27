قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: اعتراف إسرائيل بـ "صوماليلاند" انتهاك صارخ للقانون الدولي

ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن
ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

أدان النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بما يسمى بـ« إقليم صوماليلاند» كدولة مستقلة ذات سيادة، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا وتجاوز خطير لمبادئ  القانون الدولي ولسيادة الصومال ومخالفة مباشرة لمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وهو المبدأ الذي يمثل حجر الأساس في النظام الدولي المعاصر، ويهدف إلى حماية الدول من التفكك والصراعات، وضمان السلم والأمن الدوليين، ومنع فرض وقائع سياسية بالقوة أو عبر إجراءات أحادية مرفوضة.


وأكد «الجمل» في بيان له اليوم، أن هذا الاعتراف الأحادي يحمل تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، التي تشهد أوضاعًا سياسية وأمنية شديدة التعقيد، موضحًا أن إضفاء شرعية دولية على كيان انفصالي من جانب واحد يشجع النزعات الانفصالية، ويعمّق الأزمات القائمة، ويخلق بؤر توتر جديدة تهدد مصالح شعوب المنطقة، فضلًا عن إضعاف الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى دعم الاستقرار والتنمية المستدامة، وتعطيل مسارات الحلول السياسية الشاملة.


وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن وحدة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها مسألة لا تقبل المساومة، وأن أي محاولات لفرض كيانات موازية خارج إطار الشرعية الدستورية الصومالية تمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، قد تمتد آثارها السلبية إلى دول أخرى في القارة الإفريقية، بما يؤدي إلى مزيد من التفكك والصراعات، ويقوّض قدرة الدول الوطنية على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية المتزايدة التي تهدد استقرار الشعوب.


وأشاد الجمل، بالموقف المصري الرسمي الرافض لهذا الاعتراف، مؤكدًا أن التحركات الدبلوماسية التي تقودها وزارة الخارجية المصرية، والاتصالات التي أجراها الوزير بدر عبدالعاطي مع نظرائه في الصومال وتركيا وجيبوتي، تعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية القائمة على دعم وحدة الدول الوطنية، ورفض الإجراءات الأحادية، والحفاظ على أمن واستقرار الإقليم، خاصة في منطقة القرن الإفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن القومي المصري والعربي.


واختتم «الجمل» بيانه بالتأكيد على أن تحقيق السلام والاستقرار لا يتم عبر فرض الأمر الواقع أو تجاوز القواعد الحاكمة للعلاقات الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بأي كيانات انفصالية غير شرعية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية، والعمل على حلول سياسية وتنموية تحافظ على وحدة الدول وتصون أمن الشعوب، مشدداً على أن مصر ستواصل دعم كل ما يحمي الاستقرار الإقليمي، ويحترم الشرعية الدولية، ويعزز التعاون بين الدول.

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

رامي صبري

رامي صبري يوجّه تحذيرًا حاسمًا للشعراء والملحنين لهذا السبب

اوس اوس

بطريقة ساخرة.. أوس أوس يعلن عن اقتراب موعد عرض فيلمه الجديد

هالة سرحان

هالة سرحان تعلق على قرار أحمد المسلماني بمنع ظهور العرافين في البرامج

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

نيسان
نيسان
نيسان

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

طقطقة الركبة
طقطقة الركبة
طقطقة الركبة

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

