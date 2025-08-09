محافظ بني سويف :بدء حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،انتظام العمل في حملات الموجة الــ 27 لإزالة التعديات"والتي بدأت اليوم" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وحق الشعب ،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف

وأوضح المحافظ أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها للموجة الحالية من حملات الإزالة التي يتم تنفيذها على مدار 3 أشهر ( أغسطس ،سبتمبر ،أكتوبر) وذلك من خلال التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة

وأكد المحافظ الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة ،وتحديدًا أيام العطلات والإجازات الرسمية ،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات إزالة المخالفات وأعمال التنفيذ

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية"27" من حملات الإزالة ،يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية ،بدات" اليوم" بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الجاري ، تليها المرحلة الثانية المُقرر إجراؤها في الفترة من 30 أغسطس الجاري إلى 26 سبتمبر المُقبل،وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة في المدة من 4 إلى 24 أكتوبر 2025