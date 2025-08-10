قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
سعر الذهب مساء اليوم 10-8-2025
مدبولي: نستهدف الحفاظ على الطابع المعماري والعمراني للقاهرة الخديوية ووسط البلد
أسعار الفراخ اليوم وكرتونة البيض .. كيلو البانيه بكام؟
الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل
الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخصين دفن جوالين أسفل كوبرى بالشرقية
تأجيل جلسات محاكمة 29 متهما في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي
محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد سير فعاليات دورة المدربين للحصول على الرخصة "D" بالتعاون مع منطقة الكرة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

تفقد  "بلال حبش"نائب محافظ بني سويف،الدورة التدريبية التي ينظمها فرع الاتحاد المصري لكرة القدم لتدريب وتأهيل المدربين للحصول على الرخصة الأفريقية "D" ،وذلك في حضور الأستاذ صلاح بدر مدير منطقة كرة القدم ببني سويف ، الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، الأستاذ هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ، ومسؤولى  مركز التنمية الشبابية

 

و تابع نائب المحافظ  جانباً من فعاليات الدورة التي يتم تنظميها خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس الجاري ، بمركز التنمية الشبابية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، ويشارك فيها 60 مدرباً ، للحصول على شهادة الرخصة الأفريقية "D" لمزاولة مهنة التدريب الرياضي في مصر والدول العربية

من جهته أضاف"بدر" أن الدورة  المدربين تستهدف تأهيل ورفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية وتطوير الجوانب العلمية والعملية للمدربين المشاركين، وإكسابهم المهارات والمعلومات في كيفية وضع برامج وخطط التدريب باستخدام أساليب علمية حديثة، والإطلاع على القوانين الجديدة والمستحدثة التي يقرها  الاتحاد الدولي لكرة القدم ومواكبة المستجدات في مجال التدريب

بني سويف محافظة بني سويف منطقة بني سويف

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

رئيس الوزراء

إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية.. الحكومة: ركزنا على تحسين الصورة البصرية

صورة من الاجتماع

رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل

الرئيس السيسي

عضو مجلس الصحفيين يشكر الرئيس السيسي على دعمه للإعلام والصحافة

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

جومانا نستون

بسبب الفيديوهات الإباحية .. القبض على البلوجر جومانا نستون

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

