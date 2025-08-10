نائب محافظ بني سويف يتفقد سير فعاليات دورة المدربين للحصول على الرخصة "D" بالتعاون مع منطقة الكرة

تفقد "بلال حبش"نائب محافظ بني سويف،الدورة التدريبية التي ينظمها فرع الاتحاد المصري لكرة القدم لتدريب وتأهيل المدربين للحصول على الرخصة الأفريقية "D" ،وذلك في حضور الأستاذ صلاح بدر مدير منطقة كرة القدم ببني سويف ، الأستاذ على يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، الأستاذ هشام الجبالي محافظ بني سويف،الدورة التدريبية التي ينظمها فرع الاتحاد المصري لكرة القدم لتدريب وتأهيل المدربين للحصول على الرخصة الأفريقية "D" ،وذلك في حضور صلاح بدر مدير منطقة كرة القدم ببني سويف ، على يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ، ومسؤولى مركز التنمية الشبابية





و تابع نائب المحافظ جانباً من فعاليات الدورة التي يتم تنظميها خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس الجاري ، بمركز التنمية الشبابية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل ، ويشارك فيها 60 مدرباً ، للحصول على شهادة الرخصة الأفريقية "D" لمزاولة مهنة التدريب الرياضي في مصر والدول العربية

من جهته أضاف"بدر" أن الدورة المدربين تستهدف تأهيل ورفع معدلات اللياقة البدنية والذهنية وتطوير الجوانب العلمية والعملية للمدربين المشاركين، وإكسابهم المهارات والمعلومات في كيفية وضع برامج وخطط التدريب باستخدام أساليب علمية حديثة، والإطلاع على القوانين الجديدة والمستحدثة التي يقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم ومواكبة المستجدات في مجال التدريب