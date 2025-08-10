مجلس جامعة بني سويف يناقش كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

وجه مجلس جامعة بني سويف الطارئ، في جلسته رقم 248، برئاسة الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات للعام الجامعي الجديد ، جاء ذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حمادة محمد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور طارق علي، على ضرورة جاهزية المعامل والمدرجات والمكتبات لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية لمراحل البكالوريوس والليسانس والدراسات العليا وفقاً للوائح، وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، واستعدادات رعاية الشباب بالكليات وعشيرة الجوالة بها لتنفيذ مهرجان لاستقبال طلاب الكليات، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام باستخدام المنصة الإلكترونية للكتاب الجامعي، وعدم طرح المؤلفات المرفوعة عليها في صورة ورقية التزاما بحقوق الملكية الفكرية والنظم الجامعية، وأن تقوم كل الكليات والمعاهد بإعداد تقارير تفصيلية عن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي متضمنه احتياجاتها في صورة جداول منظمة وواضحة.

كما أكد رئيس الجامعة، على ضرورة الانتهاء من مختلف أعمال الصيانة في المدن الجامعية من السباكة والدهانات والتجهيزات والأثاث وتطوير قاعات المذاكرة والمطاعم والتطوير الشامل لمباني المدن الجامعية وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة للطلاب المغتربين باعتبار الجامعة هي البيت الثاني لهم، وتهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والإدارات المعنية، بالتنسيق مع لجنة المنشآت لبحث جاهزية الكليات والمعاهد من النواحي الهندسية والإنشائية قبل بدء الدراسة.