قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: أمن الصومال من أمننا وأي مخاطر تهددها تهدد مصر والسعودية وكل الدول العربية
مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد
إعلام عبري يكشف زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل قبل إعلان الاعتراف بالاستقلال
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر

الأتوبيس الترددي
الأتوبيس الترددي
حمادة خطاب

ينتظر الملايين من سكان القاهرة الكبرى طفرة حقيقية في وسائل النقل الجماعي مع اقتراب افتتاح المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري. وفي ظل تزايد التساؤلات حول موعد التشغيل الرسمي وخريطة المحطات الجديدة، نضع بين أيديكم هذا التقرير الشامل الذي يستعرض كافة التفاصيل الفنية والزمنية للمشروع.

 سواء كنت تبحث عن خط سير الأتوبيس الترددي أو أسعار التذاكر المتوقعة لعام 2026، فإننا نقدم لك تحديثاً دقيقاً بناءً على أحدث البيانات الرسمية لضمان رحلة يومية أسرع وأكثر راحة

الأتوبيس الترددي

1. موعد الافتتاح والتشغيل

 * التشغيل التجريبي: من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية في 31 ديسمبر 2025.

 * الافتتاح للجمهور: التوقعات تشير إلى بدء التشغيل الفعلي وفتح المحطات للركاب خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بعد انتهاء فترة الاختبارات الفنية لضمان سلامة الأنظمة والربط الإلكتروني.

2. نطاق المرحلة الثانية

تمتد هذه المرحلة بطول 57 كيلومتراً، وتربط بين شرق القاهرة وغربها، وتحديداً من منطقة التجمع بالقرب من أكاديمية الشرطة وصولاً إلى طريق الفيوم ومحيط المتحف المصري الكبير.

3. خريطة المحطات (21 محطة)

تتضمن المرحلة الثانية 21 محطة رئيسية، موزعة كالتالي:

 * قطاع شرق القاهرة والمعادي: (المشير طنطاوي - الجولف - طريق السخنة - النساجون الشرقيون - كارفور المعادي - المقطم - الأوتوستراد - شارع الجزائر - الإمامين - الزهراء).

 * قطاع الجيزة والهرم: (البحر الأعظم - العمرانية - الطالبية - المريوطية - المنصورية - تقاطع طريق الفيوم - حدائق الأهرام "زويل" - طريق إسكندرية الصحراوي "المتحف الكبير" - الهرم - الملك فيصل - ترسا).

محطة الأتوبيس الترددي الذكى BRT

4. التجهيزات والمواصفات الفنية

 * الأسطول: يتم الاعتماد على أتوبيسات كهربائية مصنعة محلياً، تسع الواحدة منها لـ 66 راكباً.

 * زمن التقاطر: من المستهدف أن يصل زمن التقاطر إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة، و4 دقائق في الأوقات العادية.

 * الربط والمواقف: يتم ربط المحطات بمواقف الميكروباصات أسفل الدائري عبر كباري مشاة وأنفاق مزودة بسلالم كهربائية لتسهيل حركة الركاب.

5. أسعار التذاكر (المتوقعة)

تعتمد منظومة التذاكر على عدد المحطات، وتبدأ الأسعار من:

 * 5 جنيهات لعدد 4 محطات.

 * تزداد القيمة تدريجياً لتصل إلى 15 أو 25 جنيهاً لكامل المسار حسب طول الرحلة.

أهمية المشروع

تكمن أهمية هذه المرحلة في ربطها لمحاور حيوية جداً مثل "المتحف المصري الكبير" و"محور المريوطية"، بالإضافة إلى التكامل مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، مما يجعل الانتقال من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب يستغرق وقتاً قياسياً بعيداً عن زحام السيارات الخاصة.

افتتاح المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي أسعار التذاكر المتوقعة موعد افتتاح المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

ترشيحاتنا

البابونج

رغم فوائده.. تحذير: البابونج يسبب أضرارا خطيرة

عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

بلغة الإشارة.. عقد قران شاب من فاقدي السمع وسط أجواء احتفالية

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

بالصور

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

استعدى لرمضان عشان ترتاحي .. طريقة تخزين الشيش طاووق في الفريزر | جاهز على الشوي

الشيش طاووق
الشيش طاووق
الشيش طاووق

نشرة المرأة والمنوعات | الطريقة الصحيحة لترميم الشعر بعد البروتين والكيراتين.. نوع من الطعام اليومي يدمر الكبد ببطء

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فى أول تجربة تمثيلية.. أحمد رمزي يواصل تصوير فخر الدلتا.. صور

مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا
مسلسل فخر الدلتا

فيديو

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد