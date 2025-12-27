دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر

ينتظر الملايين من سكان القاهرة الكبرى طفرة حقيقية في وسائل النقل الجماعي مع اقتراب افتتاح المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري. وفي ظل تزايد التساؤلات حول موعد التشغيل الرسمي وخريطة المحطات الجديدة، نضع بين أيديكم هذا التقرير الشامل الذي يستعرض كافة التفاصيل الفنية والزمنية للمشروع.

سواء كنت تبحث عن خط سير الأتوبيس الترددي أو أسعار التذاكر المتوقعة لعام 2026، فإننا نقدم لك تحديثاً دقيقاً بناءً على أحدث البيانات الرسمية لضمان رحلة يومية أسرع وأكثر راحة

1. موعد الافتتاح والتشغيل

* التشغيل التجريبي: من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية في 31 ديسمبر 2025.

* الافتتاح للجمهور: التوقعات تشير إلى بدء التشغيل الفعلي وفتح المحطات للركاب خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بعد انتهاء فترة الاختبارات الفنية لضمان سلامة الأنظمة والربط الإلكتروني.

2. نطاق المرحلة الثانية

تمتد هذه المرحلة بطول 57 كيلومتراً، وتربط بين شرق القاهرة وغربها، وتحديداً من منطقة التجمع بالقرب من أكاديمية الشرطة وصولاً إلى طريق الفيوم ومحيط المتحف المصري الكبير.

3. خريطة المحطات (21 محطة)

تتضمن المرحلة الثانية 21 محطة رئيسية، موزعة كالتالي:

* قطاع شرق القاهرة والمعادي: (المشير طنطاوي - الجولف - طريق السخنة - النساجون الشرقيون - كارفور المعادي - المقطم - الأوتوستراد - شارع الجزائر - الإمامين - الزهراء).

* قطاع الجيزة والهرم: (البحر الأعظم - العمرانية - الطالبية - المريوطية - المنصورية - تقاطع طريق الفيوم - حدائق الأهرام "زويل" - طريق إسكندرية الصحراوي "المتحف الكبير" - الهرم - الملك فيصل - ترسا).

4. التجهيزات والمواصفات الفنية

* الأسطول: يتم الاعتماد على أتوبيسات كهربائية مصنعة محلياً، تسع الواحدة منها لـ 66 راكباً.

* زمن التقاطر: من المستهدف أن يصل زمن التقاطر إلى دقيقة ونصف في أوقات الذروة، و4 دقائق في الأوقات العادية.

* الربط والمواقف: يتم ربط المحطات بمواقف الميكروباصات أسفل الدائري عبر كباري مشاة وأنفاق مزودة بسلالم كهربائية لتسهيل حركة الركاب.

5. أسعار التذاكر (المتوقعة)

تعتمد منظومة التذاكر على عدد المحطات، وتبدأ الأسعار من:

* 5 جنيهات لعدد 4 محطات.

* تزداد القيمة تدريجياً لتصل إلى 15 أو 25 جنيهاً لكامل المسار حسب طول الرحلة.

أهمية المشروع

تكمن أهمية هذه المرحلة في ربطها لمحاور حيوية جداً مثل "المتحف المصري الكبير" و"محور المريوطية"، بالإضافة إلى التكامل مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، مما يجعل الانتقال من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب يستغرق وقتاً قياسياً بعيداً عن زحام السيارات الخاصة.