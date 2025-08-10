محافظ بني سويف يوجه بتحسين مستوى الخدمة بمستشفيات وعيادات التأمين الصحي

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة بذل قصارى الجهد ضمن منظومة عمل متكاملة لتحسين مستوى وجودة الخدمة الصحية التي توفرها مستشفيات وعيادات فرع هيئة التأمين الصحي للمستفيدين والمنتفعين، بجانب الدفع بتنفيذ المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها لتطوير البنية التحتية والمنشآت والمباني وغيرها من مكونات المنظومة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالدكتور محمد يحيى، بعد تكليفه بتولى فرع الهيئة بالمحافظة، خلفا للدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، ضمن حركة التغييرات التي أجرتها الهيئة العامة للتأمين الصحي وشلمت العديد من قيادات ومديري فروع الهيئة على مستوى محافظات الجمهورية.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مستجدات وسير العمل بمنظومة التأمين الصحي والموقف الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها في القطاع الحيوي وبحث سبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحصر كافة الاحتياجات من الكوادر الطبية والتجهيزات لتوفيرها، والوقوف على المعوقات التي تواجه تقديم الخدمة العلاجية والطبية بالشكل اللائق والمطلوب.