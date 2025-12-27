محمد معيط: في 2011 مكنش فيه فلوس نشتري الغاز وتحدثنا مع الأشقاء العرب لتوفير شحنات

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أنه في الفترة بعد عام 2011 اجتمع بنا وزير المالية آنذاك سمير رضوان وأبلغنا أنه لا يوجد غاز في مصر .

وقال محمد معيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعد 2011 اضطرينا للتواصل مع دولة عربية شقيقة لإرسال شحنات غاز لإننا مكنش معانا فلوس نشتري غاز ".

وتابع محمد معيط :" في 2011 كان هناك أزمة في الغاز وتحدثنا مع الأشقاء العرب لتوفير شحنات".

وتابع محمد معيط :"في 2015 كنت مساعد وزير الصحة وتم إبلاغنا أنه لا يوجد دواء فيروس سي في مصر وكان لابد من دفع أموال لصرف أدوية فيروس سي المقدرة آنذاك بـ 15 مليون دولار ومكنش فيه فلوس عشان نفرج عن الشحنات المتواجدة في مطار القاهرة".

وأكمل محمد معيط: "بعد 2011 كان نقص العملة كبير وأثر على أشياء كثيرة في الدولة المصرية ".